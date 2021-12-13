«Карантинні» вироки: донька була без маски, а штраф заплатить її мати
Жінку визнано винною в ухиленні від забезпечення необхідних умов життя і виховання неповнолітньої дитини
Ленінський районний суд Харкова оштрафував на 850 грн місцеву мешканку за ухилення від забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 8 грудня.
Жінку притягнули до адмінвідповідальності через витівки її 15-річної доньки. Так, 23 листопада приблизно о 23.30 год. неповнолітня, перебуваючи у метро Харкова, у вагоні потягу палила цигарку. Іншого дня, 5 грудня приблизно о 19.30 год. на станції метро «Центральний ринок» дівчина була без вдягнутого засобу індивідуального захисту.
У суді неповнолітня провину визнала та розкаялася у вчиненому. Повідомила, що правопорушення, пов`язане з курінням, сталося вперше, в подальшому вона ніколи не буде порушувати громадський порядок. Щодо відсутності у неї засобу індивідуального засобу, то зазначила: маску загубила на іншій станції метро.
Крім цього, матір зобов`язалася контролювати вільний час дитини та посилити за нею догляд.
Окрім штрафу, жінка заплатить 454 грн судового збору.
Як повідомляв «Главком», у Дніпрі продавець магазину заплатить 17 тис. грн штрафу, бо не мав covid-сертифікату.
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