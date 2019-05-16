У «Народному фронті» закликають президента, парламент і Кабмін продовжити курс, який Україна тримає протягом п’яти років (відео)



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Керівник фракції Максим Бурбак наголосив, що важливо і надалі продовжувати той курс реформ, що був започаткований урядом Яценюка

Бурбак вважає, що на сьогодні парламент дієздатний і приймає закони, які змінюють на краще ситуацію в країні

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак вважає, що після інавгурації президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів повинні працювати для продовження реформування країни і курсу на членство в ЄС та НАТО. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту, йдеться на партійному сайті.

«Позиція «Народного фронту» протягом останніх 5 років: парламент повинен бути дієздатним. І зараз в цьому парламенті, який зробив дуже багато для реформування країни, «Народний фронт» є його стовпом», - підкреслив керівник фракції.

«Скільки разів нас «розганяли», скільки прогнозували позачергові вибори – «Народний фронт» довів своєю роботою: парламент дієздатний, він приймає закони, які змінюють на краще ситуацію в країні», - зазначив Бурбак.

Керівник фракції також наголосив, що важливо і надалі продовжувати той курс реформ, що був започаткований урядом Арсенія Яценюка.

«Після інавгурації новообраний президент, Верховна Рада та Кабінет Міністрів повинні робити все, щоб продовжити реформування країни відповідно до того курсу, який ми закріпили у Конституції. Це незмінність курсу на членство в ЄС та НАТО», - підкреслив Бурбак.

«Це те, що починалось у 2014 році, коли урядом Арсенія Яценюка було запроваджено кардинальні зміни, що дозволили нашій країні отримати безвіз та підписати асоціацію з ЄС. Тому президент, парламент і Кабмін повинні продовжити той курс, що Україна тримає потягом 5 років", - резюмував Бурбак.