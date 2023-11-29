Головна Новини
search button user button menu button

Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Помпео зазначив, що США готові надавати Україні всю необхідну підтримку для перемоги
фото з відкритих джерел

Помпео: США готові надавати Україні всю необхідну підтримку для перемоги, а сама Україна, окрім боротьби на лінії фронту, має продовжити демократичні трансформації

В Україні слід припинити розмови про ймовірну націоналізацію «Київстару», оскільки це може справити негативний вплив на інвестиційний клімат країни, а також на довіру союзників для протидії російському вторгненню та відновлення після перемоги. Окрім того, через порушення прав власності Україна втратить шанс побудувати сильну економіку для протистояння будь-якій агресії. Про це в інтерв’ю для НВ заявив колишній держсекретар США та ексочільник ЦРУ, а нині член Ради директорів, незалежний невиконавчий директор найбільшого українського оператора мобільного зв’язку Майк Помпео

«Розмова про націоналізацію була б відступом назад, тому що Україна потребуватиме величезної кількості інвестицій приватного сектору, прямих іноземних інвестицій, а також підтримки з боку Європи та приватного сектору Сполучених Штатів, аби подолати наслідки війни», – сказав він, нагадавши про необхідність захисту права власності. Знехтувавши цим, Україна припуститься «стратегічної помилки», адже не зможе залучати інвестиції для відбудови, потоки капіталу будуть дуже обмеженими.

Помпео зауважив, що найбільший український оператор зв’язку, який належить міжнародній телекомгрупі VEON, є «важливою перлиною української економіки. Київстар неймовірно добре служив українському народу, був неймовірно щедрим. Він також був важливим учасником допомоги українському народу протягом останніх двох років».

«Зараз саме той час, коли ми можемо почати це робити. Я приїхав з групою приватних інвесторів від будівельної галузі до телекомунікаційної – з усіх сфер», – повідомив Помпео та наголосив на необхідності безумовного дотримання Україною загальновизнаних правил недоторканності приватної власності та захисту інвестицій. «[Інвестори] повинні робити це з упевненістю, що капітал, який вони інвестують в Україну, буде захищений від конфіскації або націоналізації», – підкреслив він.

Помпео зазначив, що США готові надавати Україні всю необхідну підтримку для перемоги, а сама Україна, окрім боротьби на лінії фронту, має продовжити демократичні трансформації – вони забезпечать економічну могутність для протистояння російським зазіханням чи агресії.

Економічну потужність України Помпео називає одним із центральних елементів її безпеки, аби країна могла протистояти будь-яким силовим зазіханням. Тому США допомагатимуть Україні досягти стратегічної переваги над ворогом: на полі бою, аби Україна диктувала загарбнику умови миру з сильної переговорної позиції, та у сфері економіки, аби запобігти агресії в майбутньому.

«Зло йде з Москви, і цьому злу треба протистояти. Український народ зробив дивовижну роботу, приніс величезні жертви для цього. Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати це в усіх вимірах: військовому, дипломатичному, розвідувальному, а тепер і в комерційному,  – наголосив Помпео. – Нам потрібно, аби приватний сектор визначав можливості, брав на себе ризики і входив у цю сферу. І нам потрібно переконатися, що умови, які створює український уряд, а це фундаментальна спроможність захищати основні права, права власності, існують таким чином, щоб ми могли реалізувати цей четвертий важливий напрям, аби переконати Володимира Путіна, що поразка України неможлива».

Теги: інвестиції Україна Майк Помпео Київстар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співрозмовники обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди
Україна розпочала переговори з Італією про укладення угоди щодо безпекових гарантій
Вчора, 11:08
Розмінування України триватиме довгі роки
Чим ситуація в Україні гірше Сомалі та Судану: представник ООН дав пояснення
27 листопада, 09:51
Напередодні смерті Максудов став коригувальником вогню для ЗСУ
Помер російський пропагандист, який потрапив під атаку дрона на Запоріжжі
23 листопада, 09:57
«Встановлена ціна на електроенергію для населення не покриває витрати «Енергоатома» та «Укргідроенерго»»
Борги в енергетиці ускладнюють відновлення енергосистеми та погіршують інвестиційну привабливість галузі, – експерт
22 листопада, 15:32
Словаччина вслід за Польщею блокувала кордон із Україною
Страйк словацьких перевізників: яка ситуація на кордоні
22 листопада, 09:39
В РФ стався вибух на пороховому заводі біля Котовська Тамбовської області
ISW повідомив, хто може бути причетним до ударів по території РФ за останні дні
12 листопада, 06:10
Увесь світ спостерігає за війною в Україні
Хто хоче здати Україну?
10 листопада, 13:25
25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, 41% – роблять занадто багато
Скільки американців вважають допомогу Україні надмірною: результати опитування
3 листопада, 07:19
Андрій Юсов вважає, що антиєврейські погроми у Дагестані організували російські спецслужби
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами у Дагестані
1 листопада, 06:27

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Блокада кордону. Водій розповів, як українські далекобійники дурять колег, щоб пролізти без черги
55K
На Київщині прогриміли вибухи
27K
Адвокати Лабазюка поставили у суді НАБУ у незручне становище
20K
Нардеп, якого закрили у СІЗО, наростив заробітки на дорогах
12K
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
11K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»

Новини

Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Сьогодні, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Сьогодні, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Сьогодні, 04:44
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua