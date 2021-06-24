Ексгендиректора «Води Донбасу» заочно судитимуть за розтрату й фінансування тероризму

2014 року підозрюваний створив посаду радника та призначив на неї командира незаконного збройного формування «Легіон»

Завершено спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього генерального директора комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу», який обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та фінансуванні тероризму (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України), повідомила 23 червня 2021 року Донецька обласна прокуратура.

«У 2014 році виконувач обов’язків генерального директора КП «Компанія «Вода Донбасу», з метою фінансування тероризму, створив посаду радника та призначив на неї командира незаконного збройного формування «Легіон».

Незважаючи на те, що бойовик не виконував свої службові обов’язки, керівник підприємства упродовж 2014-2016 років виплачував йому заробітну плату. Загальна сума виплачених коштів з фонду комунального підприємства склала понад 120 тис грн », – наводять подробиці прокурори.





Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.





Максимальне покарання за вказаними статтями – до 8 років за ґратами, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.





Особу підозрюваного розкриває Вільне радіо , що мовить у містах Бахмут та Гірник Донецької області.





Як наголошують журналісти, на початку червня за такими ж статтями до СБУ в Маріуполі викликали як підозрюваного чоловіка на ім’я Олег Мокрий. У цьому відомстві їм підтвердили, що саме він є колишнім гендиректором підприємства-водопостачальника.



« Так, це він, але обставин вчинення ним злочину ми не можемо повідомити, оскільки це таємниця досудового слідства. Ми викликали його належним чином, але він не виявив бажання з'явитися до нас » , – розповідають у слідчому відділі СБУ.



Додамо, у відкритих джерелах також є свідчення, що у період з 2014 по 1016 роки посаду гендиректора « Води Донбасу » обіймав Олег Мокрий. Наприклад, у 2015 році Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ( НКРЕКП ) вимагала від « Води Донбасу » усунути деякі порушення. Генеральним директором там значився чоловік з таким іменем.







У документах т.з. « ДНР » теж є згадки про Олега Мокрого. Наприклад, ось фрагмент порядку денного засідання однієї з окупаційних комісій, де мав доповідати цей чоловік.









Судитимуть Мокрого заочно, бо невідомо, де він зараз перебуває.



КП « Вода Донбасу » знаходиться частково на окупованих територіях та частково на підконтрольних. Ремонтники необхідні на часті пориви. Труби рвуться як через зношеність систем, так і після влучання снарядів. Наприклад, взимку у Торецьку та ще кількох населених пунктах 10 днів не було води, бо бригада ремонтників кілька разів потрапляла під обстріл.









Підозрюваний налагодив мережу здобуття інформації серед військовослужбовців, використовуючи при цьому різні методи схиляння до співпраці.

