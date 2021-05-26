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    Зеркаль, яка відстоювала інтереси України в судах проти Росії, пішла з «Нафтогазу»

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    Лана Зеркаль&nbsp;працювала у компанії півтора року - Зеркаль, яка відстоювала інтереси України в судах проти Росії, пішла з «Нафтогазу»
    Лана Зеркаль працювала у компанії півтора року
    Rostyslav Gerasymov

    Радниця голови правління НАК «Нафтогаз України» пішла з держкомпанії після звільнення Андрія Коболєва

    Колишня представниця України у Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль залишила посаду радника голови правління «Нафтогазу». Вона працювала в компанії півтора року.

    Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на заяву самої Зеркаль.

    Нагадаємо, ексзаступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль була призначена радником голови правління НАК «Нафтогаз України» у січні 2020 року.

    У травні 2020 року Олена Зеркаль очолила захист компанії в судах і виконавчих провадженнях у спорах з «Газпромом» і у справах проти Російської Федерації. Це сталося після звільнення з компанії Юрія Вітренка.

    Зазначимо, Юрій Вітренко повернувся у «Нафтогаз» у квітні 2021 року і очолив компанію після спірного рішення Кабінету міністерства України.

    Зеркаль має звання надзвичайного та повноважного посла, має 25-річний досвід роботи юристом у державному та приватному секторах. У 2014-2019 роках на посаді заступника міністра закордонних справ України займалася питаннями європейської інтеграції, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну в Міжнародному суді ООН і арбітражах у справах проти Росії.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

    У травні Кабмін переобрав наглядову раду «Нафтогазу».

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    Теги: Росія газ Нафтогаз України Газпром Андрій Коболєв ООН Юрій Вітренко Олена Зеркаль звільнення
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    Зеркаль, яка відстоювала інтереси України в судах проти Росії, пішла з «Нафтогазу»