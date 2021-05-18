До чого призводить дефіцит пального: люди набирають бензин в пакети

В США люди, злякавшись дефіциту пального на заправках, почали використовувати будь-яку тару

Пальне – тема дуже болюча. Це добре показують останні події в Україні, які вже призвели до того, що заправки почали відмовлятися від продажу деяких видів бензинів та дизелю, а соціальні мережі висміюють дії уряду.

Але дефіцит пального вдарив не тільки по українцях. Зіткнулися з нестачею бензину і американці. І США до вирішення цієї проблеми підійшли дуже винахідливо: американські водії почали запасатися бензином, використовуючи будь-яку тару. Навіть контейнери для сміття та поліетиленові пакети.

Американці так захопилися накопиченням бензинових запасів, що у ситуацію навіть довелося втрутитися владі. Комісія США з безпеки споживчих товарів закликала американців з обережністю поводитися з бензином і не набирати його в поліетиленові пакети. Крім цього, на всякий випадок автовласникам нагадали, що не варто лити паливо на відкритий вогонь.

Do not fill plastic bags with gasoline. — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) May 12, 2021

Міністр транспорту США Піт Буттігіг заявив, що надмірна запасливість деяких водіїв тільки погіршує ситуацію з ажіотажем на АЗС. Він також підкреслив, що «ні за яких обставин бензин не можна заливати ні в що інше, крім як в бензобак автомобіля або в сертифікований контейнер».