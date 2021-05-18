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    До чого призводить дефіцит пального: люди набирають бензин в пакети

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    В США бензин набирають в поліетиленові пакети - До чого призводить дефіцит пального: люди набирають бензин в пакети

    В США бензин набирають в поліетиленові пакети

    Фото з відкритих джерел

    В США люди, злякавшись дефіциту пального на заправках, почали використовувати будь-яку тару

    Пальне – тема дуже болюча. Це добре показують останні події в Україні, які вже призвели до того, що заправки почали відмовлятися від продажу деяких видів бензинів та дизелю, а соціальні мережі висміюють дії уряду.

    Але дефіцит пального вдарив не тільки по українцях. Зіткнулися з нестачею бензину і американці. І США до вирішення цієї проблеми підійшли дуже винахідливо: американські водії почали запасатися бензином, використовуючи будь-яку тару. Навіть контейнери для сміття та поліетиленові пакети.

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    До чого призводить дефіцит пального: люди набирають бензин в пакети
    До чого призводить дефіцит пального: люди набирають бензин в пакети
    До чого призводить дефіцит пального: люди набирають бензин в пакети
    До чого призводить дефіцит пального: люди набирають бензин в пакети

    Американці так захопилися накопиченням бензинових запасів, що у ситуацію навіть довелося втрутитися владі. Комісія США з безпеки споживчих товарів закликала американців з обережністю поводитися з бензином і не набирати його в поліетиленові пакети. Крім цього, на всякий випадок автовласникам нагадали, що не варто лити паливо на відкритий вогонь.

    Міністр транспорту США Піт Буттігіг заявив, що надмірна запасливість деяких водіїв тільки погіршує ситуацію з ажіотажем на АЗС. Він також підкреслив, що «ні за яких обставин бензин не можна заливати ні в що інше, крім як в бензобак автомобіля або в сертифікований контейнер».

    Теги: США АЗС пальне
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    До чого призводить дефіцит пального: люди набирають бензин в пакети