До чого призводить дефіцит пального: люди набирають бензин в пакети

Пальне – тема дуже болюча. Це добре показують останні події в Україні, які вже призвели до того, що заправки почали відмовлятися від продажу деяких видів бензинів та дизелю, а соціальні мережі висміюють дії уряду.

Але дефіцит пального вдарив не тільки по українцях. Зіткнулися з нестачею бензину і американці. І США до вирішення цієї проблеми підійшли дуже винахідливо: американські водії почали запасатися бензином, використовуючи будь-яку тару. Навіть контейнери для сміття та поліетиленові пакети.

Американці так захопилися накопиченням бензинових запасів, що у ситуацію навіть довелося втрутитися владі. Комісія США з безпеки споживчих товарів закликала американців з обережністю поводитися з бензином і не набирати його в поліетиленові пакети. Крім цього, на всякий випадок автовласникам нагадали, що не варто лити паливо на відкритий вогонь.

Do not fill plastic bags with gasoline.