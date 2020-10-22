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    Експерти спрогнозували ціни на яблука у цьому сезоні

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    За словами Печко, минулого року яблука купували більше - Експерти спрогнозували ціни на яблука у цьому сезоні
    За словами Печко, минулого року яблука купували більше

    Яблука цього сезону будуть коштувати на рівні 2019 року, тобто, 10-14 грн за кг, - Печко

    В Україні врожай зимових сортів яблук цього року сягне близько 400 тис. тонн. Про це розповів голова громадської спілки «Укрсадвинпром» Володимир Печко, пише agronews.ua.

    «400 тис. тонн – це приблизний об’єм, як минулого року. Якість яблук буде, як і минулого року, досить непогана, але все одно експортного яблука не вистачає», – стверджує експерт.

    Фахівець очікує, що яблука цього сезону будуть коштувати на рівні 2019 року.

    «Тобто від 10 до 14 грн у закупці з господарства. Наразі не дуже високі продажі яблук. Тому ринок «стоїть» й немає глобального попиту, й в майбутньому попит буде формувати ціну», – наголосив Печко.

    За словами Печко, минулого року яблука купували більше.

    «Спрогнозувати ціну в рамках карантинних норм дуже важко. Ніхто не міг передбачити, що в квітні всі активно почнуть купувати яблука й воно фактично закінчиться в наших сховищах. Минулого року яблуко почали імпортувати й імпорт зріс у 10 разів в цьому році», – зауважив експерт

    Експерт зауважує, що краща якість яблук цьогоріч у Чернівецькій та Закарпатській областях.

    «Трохи гірша у Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях», – відзначив Печко.

    Як повідомлялося наприкінці вересня, в Україні ціни на яблука досягли максимуму за останні три роки.

    До слова, у серпні експерти повідомили, що в Україні імпортні фрукти витісняють вітчизняні. Зазначається, що найбільшими поставками з-за кордону були цитрусові, банани, інші екзотичні фрукти. Зокрема, за пів року українські компанії імпортували 182 тисячі тонн цитрусових на 129 мільйонів доларів, а також 174 тисяч тонн бананів на 96 мільйонів доларів.

    Разом з тим в Україні різко падають ціни на цибулю. Основні гуртові угоди з продажу цибулі укладаються в межах 2,50-4 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

    Раніше повідомлялося, що капуста в Україні подорожчала на 22% за тиждень.

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