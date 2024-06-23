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Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Перед виробниками «зеленої» енергії утворився борг у розмірі близько 19 млрд грн
фото: Depositphotos

Раніше Кучеренко заявляв, що накопичені в галузі енергетики борги негативно впливають на запаси палива

Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко. 

«Я сьогодні констатую – енергоринок в глибинній кризі. От просто, оцей колапс, борговий, на рівні 60-70 мільярдів боргів. До чого воно призведе ніхто сьогодні відповіді не має», – сказав він.

Зокрема він розповів, що перед виробниками «зеленої» енергії утворився борг у розмірі близько 19 млрд грн і він не має тенденцій до скорочення та джерела погашення.

Нардеп пояснив, що після нещодавнього підвищення тарифу на електроенергію для населення енергетики отримають додатково близько 50 млрд грн і частина цих коштів буде спрямована на погашення боргів.

«Якщо на ринку будуть нерозрахунки по старих боргах, по поточних, то зрозуміло, що залучати нових інвесторів вкрай важко чи неможливо», – наголосив Кучеренко.

У підсумку він додав, що для залучення інвесторів у будівництво нових енергооб’єктів потрібно показати їм стабільність у розрахунках та роботу над захистом інвестицій.

Раніше Кучеренко заявляв, що накопичені в галузі енергетики борги негативно впливають на запаси палива, а також ремонт та модернізацію енергооб’єктів.

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Теги: борг Енергоринок Олексій Кучеренко

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