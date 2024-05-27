«Гарантований покупець» заборгував «Харківенергозбуту» 2 млрд грн, – заява

Кондратішко пояснив, що через борги «Гарантованого покупця» «Харківобленерго» не має коштів на закупівлю електроенергії на сегментах енергоринку

«Харківобленерго» закликає до вирішення проблеми заборгованостей державного підприємства

«Гарантований покупець» перед постачальниками електроенергії. Про це заявив фінансовий директор ПрАТ «Харківобленерго» Валентин Кондратішко.

«По наслідках, скажімо так, які відчуваємо ми. Ну, наразі у нас заборгованість нашого постачальника універсальної послуги складає близько 2 мільярдів. Ну, приблизно така сума заборгованості «Гарантованого покупця» перед ним. Тут необхідно проведення заліку, просто заліку між учасниками ринку. Це дозволить принаймні якимось чином вирішити питання», – сказав він.

Кондратішко пояснив, що через борги «Гарантованого покупця» «Харківобленерго» не має коштів на закупівлю електроенергії на сегментах енергоринку. Зокрема підприємство перестало купляти електроенергію з 21 травня.

Водночас всі кошти наразі спрямовують на зарплатню працівників, щоб мати змогу відновлювати електропостачання в домівках жителів Харківщини.

Раніше енергопостачальна компанія «Закарпаттяенергозбут» закликала до вирішення проблеми боргів державного підприємства «Гарантований покупець» перед постачальниками універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню.