Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп

Олексій Кучеренко: Довгий час енергетики в Україні були у дуже складному становищі, вони потребують великих грошей

У Раді пояснили, чому треба переглянути тариф на світло для населення

Складна ситуація в енергетиці, яка виникла внаслідок масованих ударів по енергосистемі, вимагає перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

«Довгий час енергетики в Україні були у дуже складному становищі, вони потребують великих грошей. І ці гроші, у тому числі, мій прогноз – будуть і через тарифну політику (перегляд тарифу для населення – ред.), якась частина грошей буде залучатися», – сказав він.

Кучеренко пояснив, що зараз вартість електроенергії для населення нижче ніж для промисловості, бо фактично бізнес платить за населення.

«Будь-який бізнес платить по 6-7 гривень за кВт-г. Ці гроші дають можливість тримати (рівень тарифу – ред.) для населення на рівні 2,64 гривні, бо населення нижче собівартості споживає, а бізнес значно вище собівартості споживає. Тому працюючий бізнес – це запорука того, що в нас ціна може триматися на тому рівні, що вона є», – додав він.

Нардеп підкреслив, що наразі Міністерство енергетики дійсно прораховує можливі варіанти перегляду тарифу на світло, але фінальне рішення за Урядом.