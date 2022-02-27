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    Естонія відправить Україні гаубиці

    Естонія завдяки Німеччині відправить в Україну гаубиці - Естонія відправить Україні гаубиці
    Естонія завдяки Німеччині відправить в Україну гаубиці
    фото з відкритих джерел

    Німеччина дозволила Естонії надіслати гаубиці в Україну

    Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія відправить гаубиці Україні завдяки рішенню Німечччини підтримати поставки зброї Києву. Про це Каллас написала в Twitter.

    «Німеччина сьогодні ухвалила важливе рішення для захисту України і демократії. Також дозволила Естонії надіслати гаубиці в Україну», – написала Каллас.

    Також у Миколаєві тероборона затримала російських диверсантів.

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    Теги: окупанти Німеччина зброя Естонія
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    Естонія відправить Україні гаубиці