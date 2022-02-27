Естонія відправить Україні гаубиці
Естонія завдяки Німеччині відправить в Україну гаубиці
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Німеччина дозволила Естонії надіслати гаубиці в Україну
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія відправить гаубиці Україні завдяки рішенню Німечччини підтримати поставки зброї Києву. Про це Каллас написала в Twitter.
«Німеччина сьогодні ухвалила важливе рішення для захисту України і демократії. Також дозволила Естонії надіслати гаубиці в Україну», – написала Каллас.
Також у Миколаєві тероборона затримала російських диверсантів.
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