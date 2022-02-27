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    Висадка парашутистів у Софіївській Борщагівці – фейк

    Окупанти запустили дезінформацію - Висадка парашутистів у Софіївській Борщагівці – фейк
    Окупанти запустили дезінформацію
    фото Антон Геращенко/ Telegram

    Інформація про начебто повітряний десант РФ на Київщині спростована

    Уночі 26 лютого у соцмережах поширилася інформація, що начебто на Київщині, у селі Софіївська Борщагівка, висадився ворожий повітряний десант. Однак повідомлення офіційно спростували радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук у Telegram.

    «Коротко – висадка повітряного десанту на Софіївській Борщагівці – фейк. Причому дуже дешевий та погано намальований», – написав Геращенко.

    «Ще одне джерело підтвердило, що це фейк», – підтвердила Палійчук.

    Нагадаємо, у Києві от-от почнеться ракетний обстріл – народна депутатка.

    Як повідомлялося, від початку атаки Росії на Україну в столиці загинуло 14 військових і бійців тероборони та 6 цивільних осіб. Поранена 71 людина, з них – 25 цивільних.

    До слова, у Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло шестеро людей.

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    Теги: окупанти Антон Геращенко Telegram радник
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    Висадка парашутистів у Софіївській Борщагівці – фейк