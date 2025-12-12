Росія оголосила ЄС судову війну через намір використати її активи

Москва звинувачує ЄС у незаконних діях і готує позови в міжнародні суди

Кремль називає плани ЄС незаконними та погрожує судовими процесами у світі

Центральний банк Росії заявив, що намір Європейського Союзу використати заморожені російські активи є незаконним, і підкреслив, що готовий застосувати всі доступні інструменти для захисту своїх інтересів. Про це повідомляє агентство Reuters.

У окремій заяві регулятор повідомив про подання позову до Московського суду проти фінансової установи Euroclear у Брюсселі, яка володіє значною частиною цих активів. Москва вважає, що дії Euroclear завдали шкоди та завадили банку розпоряджатися своїми коштами й цінними паперами.

«Механізми прямого чи непрямого використання активів Банку Росії, а також будь-які інші форми несанкціонованого використання активів Банку Росії є незаконними й суперечать міжнародному праву, включно з порушенням принципу суверенного імунітету активів», – заявив центробанк.

Регулятор також послався на пресреліз Єврокомісії від 3 грудня, де було представлено два варіанти фінансової підтримки України у 2026–2027 роках. Один із них передбачає можливість залучення коштів від установ, що зберігають заморожені російські активи, для надання Україні репараційного кредиту.

У Москві вже неодноразово попереджали, що подібні кроки викличуть «найжорсткішу реакцію».

Дипломати ЄС зазначили, що країни-члени планують у п'ятницю погодити рішення заморозити активи російського центробанку в Європі на невизначений строк, щоб більше не голосувати за продовження заморозки кожні шість місяців.

Центробанк Росії заявив, що реалізація таких планів буде оскаржуватися «в національних судах, органах правосуддя іноземних держав та міжнародних організаціях, арбітражних трибуналах та інших міжнародних судових інстанціях із подальшим виконанням судових рішень на територіях держав-членів ООН».

Нагадаємо, що міністри фінансів країн «Великої сімки» розглядають можливість використання всіх заморожених російських активів для сприяння досягненню справедливого та тривалого миру в Україні, а також для підтримки економічних реформ в країні. У документі зазначено, що G7 готова працювати над використанням заморожених російських коштів, доки Росія не виплатить репарації.