Депозитарій Euroclear може втратити рейтинг через репараційний кредит Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Fitch Ratings перегляне рейтинг Euroclear через ситуацію з російськими активами
ЄС планує використати заморожені в Euroclear активи Центробанку Росії для фінансування України

Рейтингове агентство Fitch помістило бельгійський депозитарій Euroclear у категорію Rating Watch Negative (під наглядом з негативними очікуваннями). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Fitch.

Зміна категорії пов'язана з тим, що ЄС планує використати заморожені в Euroclear активи Центробанку Росії для фінансування України. Під спостереження взято довгострокові рейтинги дефолту емітента Euroclear Bank та Euroclear Holding (AA), короткостроковий рейтинг (F1+), а також рейтинги боргових зобов'язань.

Агентство вказує на зростаючу, хоча поки що низьку, ймовірність проблем із платоспроможністю Euroclear, якщо зобов'язання перед РФ доведеться виконувати. При цьому базовий сценарій Fitch припускає, що у разі реалізації плану ЄС для Euroclear буде створено захисні механізми, які б дозволили зберегти поточний високий рейтинг.

Нагадаємо, Банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви.

До слова, Україна розраховує отримати €45 млрд до 2026 року коштом заморожених активів РФ. 12 грудня 2025 року стало відомо про погодження Європейським Союзом довгострокового замороження €210 млрд російських активів.

Теги: Європейський Союз Бельгія кредит

