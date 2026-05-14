Свириденко розповіла, скільки ветеранів отримають житло цьогоріч

glavcom.ua
Фінансова підтримка дозволить забезпечити власним житлом понад дві тисячі українських сімей
Кабмін затвердив масштабні компенсації для ветеранів та родин полеглих воїнів

Кабінет Міністрів України затвердив виплату грошової компенсації за програмою Міністерства у справах ветеранів на загальну суму 5,67 млрд грн. Про це 14 травня 2026 року, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує «Главком».

«Уряд продовжує створювати нові можливості для ветеранів, ветеранок та їхніх родин – від житлової підтримки і компенсацій на переобладнання авто до розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм», – написала Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, державна фінансова підтримка дозволить забезпечити власним житлом понад дві тисячі українських сімей, які найбільше цього потребують.

Затверджені урядом кошти спрямовуються на адресну допомогу для найбільш вразливих категорій захисників. За словами Юлії Свириденко, гроші на придбання власного житла цьогоріч отримають 2 150 українців, серед яких:

  • Особи з інвалідністю внаслідок війни I та II груп.
  • Члени родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Грошова компенсація зараховуватиметься безпосередньо на спеціальні рахунки ветеранів, що дозволить їм самостійно обрати та придбати нерухомість у будь-якому регіоні країни.

«Главком» писав, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. Щорічну фінансову допомогу отримають ветерани війни, колишні в’язні концтаборів та члени родин загиблих Захисників і Захисниць. Кошти будуть виплачені до 24 серпня 2026 року.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який забороняє витрачати кошти від військового збору на будь-які інші цілі, окрім фінансування зарплат військовослужбовців. Доходи від цього податку тепер надходитимуть до спеціального фонду держбюджету.

