Кредит €90 млрд: коли Україна отримає перший транш

ЄС може надати 45 млрд уже цього кварталу – кошти підуть на дрони та ППО

Україна може отримати перший транш фінансової допомоги від ЄС уже найближчим часом. Половина кредиту сумою у 90 млрд євро надійде в рамках першого етапу. Про це заявила президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн після засідання Ради ЄС, пише «Главком».

Перший транш становитиме 45 млрд євро і може бути наданий уже у другому кварталі цього року.

Кошти планують спрямувати, зокрема, на оборонні потреби України – виробництво дронів та закупівлю систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.

Президент додав, що кошти з європейського пакета планують спрямувати, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідного озброєння в партнерів, яке поки не виробляється в Україні, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.