Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Кредит €90 млрд: коли Україна отримає перший транш

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Кредит €90 млрд: коли Україна отримає перший транш
Загальний обсяг фінансової допомоги від ЄС становить 90 млрд євро
фото з відкритих джерел

ЄС може надати 45 млрд уже цього кварталу – кошти підуть на дрони та ППО

Україна може отримати перший транш фінансової допомоги від ЄС уже найближчим часом. Половина кредиту сумою у 90 млрд євро надійде в рамках першого етапу. Про це заявила президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн після засідання Ради ЄС, пише «Главком».

Перший транш становитиме 45 млрд євро і може бути наданий уже у другому кварталі цього року.

Кошти планують спрямувати, зокрема, на оборонні потреби України – виробництво дронів та закупівлю систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.

Президент додав, що кошти з європейського пакета планують спрямувати, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідного озброєння в партнерів, яке поки не виробляється в Україні, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва. 

Читайте також:

Теги: кредит гроші військова допомога Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримає формальну участь у структурах ЄС без політичних прав
«Символічне» членство України в ЄС. Що пропонують Франція та Німеччина
20 квiтня, 16:51
З моменту відновлення спеціальних перевірок (жовтень 2023 року) НАЗК опрацювало понад 44,1 тис. запитів
Торік майже 300 осіб провалили спецперевірку декларацій через брехню
20 квiтня, 14:29
Розалія Романова отримала відмову від Полякової, коли попросила її повернути борг
Колишня продюсерка Полякової нагадала їй про неповернутий борг
15 квiтня, 16:41
Темпи набору впали на 20% попри рекордні виплати
У Росії різко впав набір контрактників попри рекордні виплати
15 квiтня, 03:31
Вибухи в Криму та Мелітополі, заяви Венса: головне за ніч
Вибухи в Криму та Мелітополі, заяви Венса: головне за ніч
14 квiтня, 05:39
Маріанна Буданова та Юлія Свириденко обрали брендові речі для святкування Великодня
Свириденко та Буданова показалися на Великдень у брендових речах: яка ціна (фото)
13 квiтня, 19:11
Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат, письменник та громадський діяч
Юрій Щербак: Переговори зі США та Росією абсолютно безглузді. Але нам треба витримати… Інтерв’ю
30 березня, 20:45
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,88 грн, євро – на 50,61 грн, а польський злотий – на 11,84 грн
Курс валют 28 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
28 березня, 08:03
Очільники Угорщини і Словаччини: Віктор Орбан і Роберт Фіцо
Енергетичний шантаж Орбана. Як Україна та ЄС мають на це реагувати?
27 березня, 19:01

Економіка

Кредит €90 млрд: коли Україна отримає перший транш
Кредит €90 млрд: коли Україна отримає перший транш
20-й пакет санкцій ЄС проти Росії: ключові аспекти
20-й пакет санкцій ЄС проти Росії: ключові аспекти
ЄС остаточно схвалив кредит для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
ЄС остаточно схвалив кредит для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Путін веде економіку РФ до прірви. Названо п'ять факторів
Путін веде економіку РФ до прірви. Названо п'ять факторів
Словаччина почала отримувати російську нафту по «Дружбі»
Словаччина почала отримувати російську нафту по «Дружбі»
Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції
Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua