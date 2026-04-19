За повернення до України – до €10 тисяч. Одна з країн ЄС готує біженцям «щедру» пропозицію

Надія Карбунар
Від лютого 2022 року понад 125 000 людей, які втекли від війни в Україні, отримали тимчасовий захист в Ірландії
В Ірландії планується скорочення контрактів на проживання для біженців

Українцям, які проживають в Ірландії, запропонують «щедрий» пакет допомоги для повернення додому, оскільки уряд планує скасувати всі контракти на розміщення біженців протягом року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Times.

За словами державного міністра з питань міграції Колма Брофі, чиновники планують поступово згортати державну програму розміщення українців. Ідеться про скорочення контрактів на проживання для біженців, зокрема приблизно для 16 тисяч осіб, які нині перебувають у державному житлі.

«Їм доведеться піти, бо ми розриваємо контракти. І терміни тут є критично важливими. У нас є чіткий напрямок. Я хочу, щоб ці терміни були визначені протягом наступних 12 місяців. Ми повинні остаточно сформувати це як рішення уряду», – сказав він.

Повідомляється, що українські біженці можуть подати заявку на отримання до €2500 на одну особу або до €10 000 на сім’ю для повернення до країни походження.

На запитання про масштаб такої фінансової пропозиції Брофі відповів, що вона буде такою ж щедрою, як і підтримка, запропонована українцям, коли вони вперше прибули до Ірландії.

«Має сенс щедро реагувати на те, щоб дати людям можливість повернутися, пропорційно тій щедрості, яку ми виявили, надаючи їм можливість приїхати до нас спочатку», – сказав він.

Від лютого 2022 року понад 125 000 людей, які втекли від війни в Україні, отримали тимчасовий захист в Ірландії. Від липня 2022 року до березня цього року майже 28 000 осіб, які приймали українців, отримали понад €438 мільйонів в рамках виплати за визнання житла для розміщення 64 000 українських біженців у будинках по всій країні.

Спочатку виплачувана сума становила €400 на місяць, потім її було подвоєно до €800. Наразі вона становить €600 на місяць, і уряд хоче знову знизити її до €400.

«Оскільки це фінансується за гроші платників податків, я хочу бачити ефективність вкладених коштів. Я вважаю, що якщо громада чи окрема особа можуть себе забезпечити, то я не розумію, чому ми, як платники податків, повинні платити мільйони, мільйони і мільйони. В інших європейських країнах цього не роблять», – заявив ірландський міністр.

Нагадаємо, у Берліні відкрився перший у Європі Центр єдності українців, створений для підтримки громадян за кордоном і сприяння їхньому поверненню в Україну.  Тут громадяни України можуть отримати консультації про повернення додому та налагодження життя в Україні.

До слова, у країнах Європейського Союзу станом на кінець лютого 2026 року перебувають 4,4 млн українців зі статусом тимчасового захисту. За місяць їх кількість зросла на 22 415 осіб.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit заявив, що для того, аби українці поверталися додому з-за кордону, необхідно створити відповідні умови. Потрібне завершення війни, гарантії безпеки та створення економічного підґрунтя.

