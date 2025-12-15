Росія вимагає від бельгійського депозитарія майже $230 млрд через заморожені активи

Центробанк РФ подав позов до московського суду через «незаконні дії» депозитарію Euroclear

Банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви, повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Раніше Центробанк РФ заявив, що має намір подати до суду на Euroclear, в якому було заморожено російських активів на близько 190 млрд євро. Регулятор пояснив це тим, що депозитарій нібито завдав йому збитків, обмеживши можливість розпоряджатися грошовими коштами та цінними паперами. Журналісти стверджують, що розмір збитку був виведений із суми заблокованих коштів, вартості цінних паперів і упущеної вигоди регулятора.

Крім дій безпосередньо Euroclear, приводом для подання позову стало обговорення Єврокомісією варіантів використання активів Центробанку на користь України. 12 грудня країни Євросоюзу домовилися безстроково заморозити 210 млрд євро російських активів. Це має переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання цих коштів для надання Києву репараційного кредиту в розмірі 165 млрд євро на покриття військових і цивільних витрат у 2026 і 2027 роках. При цьому Україна повинна буде погасити цей кредит тільки тоді, коли Росія виплатить їй компенсацію за завдані збитки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про погодження Європейським Союзом довгострокового замороження 210 млрд євро російських активів. За утримання заморожених активів Росії проголосували 25 країн з 27. Тож рішення було прийняте волею більшості, а не одноголосним голосуванням.

Рішення щодо довгострокового замороження російських активів прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Росія має зазнавати економічних втрати, поки не закінчиться війна в Україні.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджував, що його країна не підтримає ініціативу використання заморожених російських активів для фінансування військових потреб України.