Euroclear перерахує Україні 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У ЄС заморожено близько 210 млрд євро суверенних активів РФ, більшість із яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear
Торік депозитарій отримав на чверть менше доходу від заблокованих російських активів, ніж роком раніше

Міжнародний депозитарій Euroclear оприлюднив фінансові результати за 2025 рік. Згідно з даними, Україна отримає черговий транш відсоткових доходів від заморожених активів РФ у 1,4 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euroclear.

У 2025 році Euroclear отримав 5 млрд євро доходу від заблокованих російських активів – це на 26% менше, ніж роком раніше. Причина – зниження процентних ставок. Компанія сформувала для Європейської комісії загальний платіж на 3,3 млрд євро для підтримки України.

Із цієї суми 1,6 млрд євро сплатили влітку 2025 року, ще 1,4 млрд євро очікують до перерахування на початку 2026-го. У звіті зазначається, що санкції проти Росії та відповідні дії Москви призвели до втрати 34 млн євро доходу. Крім того, Euroclear витратив понад 100 млн євро на блокування платежів, управління активами та юридичний захист.

Для покриття можливих ризиків компанія створила резерв у розмірі €342 млн. Загальні витрати, пов’язані з виконанням санкцій і захистом від ризиків, становили близько 455 млн євро. Станом на кінець 2025 року баланс Euroclear Bank сягнув 222 млрд євро, з яких 195 млрд євро – заморожені російські активи.

Нагадаємо, Банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви.

До слова, Україна розраховує отримати 45 млрд євро коштом заморожених активів РФ. 12 грудня 2025 року стало відомо про погодження Європейським Союзом довгострокового замороження 210 млрд євро російських активів.

