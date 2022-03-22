На 22 березня призначено евакуаційні потяги з п’яти міст (графік)
Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення залишаються безкоштовними
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 23 березня.
Так, завтра заплановані такі евакуаційні рейси:
Київ, вокзал Дарниця
- 08:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків
- 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
- 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ
- 13:00 – №279/278 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №285/284 Краматорськ – Львів.
З Одеси до Ужгорода буде додатковий рейс, який відправиться о 22:32.
В УЗ повідомили, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюють щодня близько опівночі на сайті https://uz-vezemo.com.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.
Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.