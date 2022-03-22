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    Події в Україні

    На 22 березня призначено евакуаційні потяги з п’яти міст (графік)

    Найбільше евакуаційних рейсів заплановано з Харкова - На 22 березня призначено евакуаційні потяги з п’яти міст (графік)
    Найбільше евакуаційних рейсів заплановано з Харкова
    фото з відкритих джерел

    Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення залишаються безкоштовними

    «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 23 березня.

    Так, завтра заплановані такі евакуаційні рейси:

    Київ, вокзал Дарниця

    • 08:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
    • 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

    Харків

    • 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
    • 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
    • 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

    Дніпро

    • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

    Краматорськ

    • 13:00 – №279/278 Краматорськ – Львів;
    • 16:00 – №285/284 Краматорськ – Львів.

    З Одеси до Ужгорода буде додатковий рейс, який відправиться о 22:32.

    В УЗ повідомили, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюють щодня близько опівночі на сайті https://uz-vezemo.com.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

    Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

    Теги: Харків росія окупанти Київ війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна Івано-Франківськ окупація вокзал #stoprussia
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    На 22 березня призначено евакуаційні потяги з п’яти міст (графік)