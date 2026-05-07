Головна Новини
search button user button menu button

Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Олешки на лівобережжі Херсонщини перебувають під російською окупацією з лютого 2022 року
Фото з відкритих джерел

Лубінець: населення Олешок скоротилося з 24 тисяч до близько двох тисяч людей

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив готовність сприяти організації безпечної евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів Херсонщини. Про це пише «Главком» із посиланням на допис уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. 

Шість тисяч людей у пастці

За словами омбудсмана, критичною залишається гуманітарна ситуація в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. Понад шість тисяч людей там фактично позбавлені доступу до води, їжі, медичної допомоги та можливості виїхати – серед них близько 200 дітей, більшість із яких маломобільні.

Лубінець зазначив, що населення Олешок за роки окупації скоротилося більш ніж у десять разів – з 24 тисяч до приблизно двох тисяч осіб. Загалом по згаданих населених пунктах – з близько 40 тисяч до приблизно шести тисяч. Російські окупанти, за його словами, блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню продуктів та медикаментів. 

Олешки навесні 2026 року
Олешки навесні 2026 року
Фото з відкритих джерел

МКЧХ готовий до кроків 

Омбудсман повідомив, що раніше звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в РФ із вимогою організувати безпечну евакуацію цивільного населення. Відповідь від МКЧХ підтвердила готовність організації вжити необхідних заходів.

«Наразі триває робота з усіма дотичними сторонами щодо напрацювання безпечних шляхів евакуації. – зазначив Лубінець. – Після узгодження рішень будуть здійснені конкретні кроки для виїзду цивільних осіб, які цього потребують».

До МКЧХ передано узагальнений перелік людей, які потребують допомоги та евакуації. Омбудсман зауважив, що перебуває з організацією в постійному контакті та сподівається на реальні гуманітарні рішення.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про критичну ситуацію в окупованих Олешках: місто фактично перебуває в повній гуманітарній блокаді – під'їзні шляхи заміновані, мешканці гинуть від голоду. Також Лубінець раніше вимагав від МКЧХ «перейти від спостереження до рішучих дій». До слова, Червоний Хрест тоді вів діалог з представниками влади щодо встановлення реального стану справ у місті. МЗС України також закликало міжнародну спільноту врятувати мешканців окупованої Херсонщини. 

Читайте також:

Теги: Херсонщина Лубінець червоний хрест окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уражено склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області
Генштаб заявив про ураження низки важливих об'єктів РФ
10 квiтня, 17:51
FT: Росія готує масштабний наступ у Донецькій області
FT: Росія готує масштабний наступ у Донецькій області
17 квiтня, 02:29
Нині триває 1520-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року
23 квiтня, 08:17
Нині триває 1523-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року
26 квiтня, 08:13
Церемонія прощання з окупантом Лаврентьєвим відбулася 23 квітня 2026 року
ЗСУ ліквідували майстра спорту з кікбоксингу, який на війну пішов з колонії
30 квiтня, 09:11
Ситуація на фронті 2 травня
Лінія фронту станом на 2 травня 2026. Зведення Генштабу
2 травня, 22:29
Ситуація на фронті 5 травня
Лінія фронту станом на 5 травня 2026. Зведення Генштабу
5 травня, 22:25
Діти на окупованих територіях залучаються до мілітаризованих організацій під контролем армії Росії
Окупанти відкривають «козацькі» класи в Маріуполі: дітей готують до служби Росії
Вчора, 21:27
У Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не буде військової техніки під час параду
Десятки регіонів РФ відмовились від парадів на 9 травня: список
Сьогодні, 01:23

Новини

Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Сьогодні, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua