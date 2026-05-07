Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти

Олешки на лівобережжі Херсонщини перебувають під російською окупацією з лютого 2022 року

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив готовність сприяти організації безпечної евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів Херсонщини. Про це пише «Главком» із посиланням на допис уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Шість тисяч людей у пастці

За словами омбудсмана, критичною залишається гуманітарна ситуація в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. Понад шість тисяч людей там фактично позбавлені доступу до води, їжі, медичної допомоги та можливості виїхати – серед них близько 200 дітей, більшість із яких маломобільні.

Лубінець зазначив, що населення Олешок за роки окупації скоротилося більш ніж у десять разів – з 24 тисяч до приблизно двох тисяч осіб. Загалом по згаданих населених пунктах – з близько 40 тисяч до приблизно шести тисяч. Російські окупанти, за його словами, блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню продуктів та медикаментів.

Олешки навесні 2026 року Фото з відкритих джерел

МКЧХ готовий до кроків

Омбудсман повідомив, що раніше звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в РФ із вимогою організувати безпечну евакуацію цивільного населення. Відповідь від МКЧХ підтвердила готовність організації вжити необхідних заходів.

«Наразі триває робота з усіма дотичними сторонами щодо напрацювання безпечних шляхів евакуації. – зазначив Лубінець. – Після узгодження рішень будуть здійснені конкретні кроки для виїзду цивільних осіб, які цього потребують».

До МКЧХ передано узагальнений перелік людей, які потребують допомоги та евакуації. Омбудсман зауважив, що перебуває з організацією в постійному контакті та сподівається на реальні гуманітарні рішення.



