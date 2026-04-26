Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року
Нині триває 1523-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора

За минулу добу зафіксовано 149 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 50 ракет, здійснив 66 авіаційних ударів, скинув 203 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9658 дронів-камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 28 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Розівка, Олександрівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Копані, Широке, Гірке, Самійлівка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоселівка, Лісне, Рівне, Воздвижівська, Зарічне, Запорожець, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворожої піхоти, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, командно-спостережний пункт, дві артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року фото 1

Ворог тричі атакував позиції Сил оборони, здійснив 95 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню; крім того, завдав шести авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року фото 2

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка, Синельникове, Землянки та Зибине.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року фото 3

Агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка, Радьківка, Новоосинове, Куп’янськ та Кучерівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року фото 4

Українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Діброва, Лиман, Новий Мир, Ставки та Середнє.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Озерного та Ямполя.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року фото 6

Ворог здійснив 13 атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іванопілля, Предтечиного та Іллінівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Білицьке, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року фото 8

Противник шість разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Вороне, Тернове та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року фото 9

Відбулося 18 атак окупантів у районах населених пунктів Староукраїнка, Гуляйполе, Зелене, Святопетрівка, Гуляйпільське та Чарівне, а також у бік населених пунктів Копані та Новоселівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня 2026 року фото 10

Українські підрозділи зупинили чотири ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1523-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна втрати окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua