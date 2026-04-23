Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року
Нині триває 1520-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 159 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9096 дронів-камікадзе та здійснив 3231 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Чернацьке, Вільна Слобода Сумської області; Іванівка, Копані, Лісне Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка, Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника, три пункти управління і одну ворожу гармату.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб, здійснив 121 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Лиман та в напрямку населених пунктів Бочкове та Охрімівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка та Ківшарівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве та Діброва.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Загарбники два рази атакували в районі Никифорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Іллінівки та в бік Новодмитрівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Муравка, Котлине, Удачне та в бік Кучерового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Тернове, Олександроград, Вороне та Калинівське.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник наступав у напрямку населеного пункту Новоандріївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог проводив чотири штурмові дії в бік Антонівського мосту, поблизу островів Білогрудий та Круглик.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року фото 12

Нагадаємо, триває 1520-й день повномасштабної війни в Україні.

