Гуманітарна катастрофа в Олешках: Лубінець звернувся до Червоного Хреста та РФ

В Олешках катастрофічний дефіцит питної води, відсутність стабільного електро- та газопостачання, а також обмежений доступ до медичної допомоги

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про критичну гуманітарну ситуацію в окупованому місті Олешки на Херсонщині та звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста і російської сторони із вимогою втрутитися. Про це Лубінець написав у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

За словами омбудсмана, місто фактично перебуває на межі виживання.

Лубінець повідомив про катастрофічний дефіцит питної води, відсутність стабільного електро- та газопостачання, а також обмежений доступ до медичної допомоги. «Люди змушені економити кожен ковток води та кожну крихту їжі», – зазначив він.

Ситуацію ускладнює неможливість доставлення гуманітарної допомоги. За словами омбудсмена, спроби постачання продуктів часто закінчуються трагедіями.

«Спроби доставки продуктів обертаються загибеллю водіїв або зривами перевезень через смертельну небезпеку на дорогах», – заявив Лубінець.

Він підкреслив, що звертався до російської сторони із закликом забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільних із Олешок та навколишніх населених пунктів, а також дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

Окремо омбудсмен звернувся до МКЧХ із вимогою активізувати зусилля щодо організації гуманітарного діалогу, забезпечення безпечних маршрутів евакуації та доставки допомоги людям, які залишилися без їжі та води.

Водночас Лубінець наголосив, що ситуація не змінилася навіть через місяць після перших звернень.

«Майже за місяць ситуація не змінилася», – зазначив він. За його словами, відповідно до Женевської конвенції, держава-окупант зобов’язана забезпечувати цивільне населення продуктами, медичними засобами та сприяти доставці гуманітарної допомоги.

Лубінець також закликав міжнародну спільноту дати чітку оцінку ситуації та активізувати дії.

«МКЧХ повинен перейти від спостереження до рішучих дій – бо ціна зволікання вимірюється людськими життями», – підкреслив він.

Як повідомлялось, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.