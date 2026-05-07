Десятки регіонів РФ відмовились від парадів на 9 травня: список

У Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не буде військової техніки під час параду

У Москві та Санкт-Петербурзі цьогорічні паради пройдуть без військової техніки

Щонайменше у 15 регіонах Росії вже офіційно скасували військові паради на 9 травня. Про це повідомляє OSINT-проєкт Astra з посиланням на заяви місцевої влади та російські ЗМІ, передає «Главком».

Йдеться про Білгородську, Воронезьку, Курську, Брянську, Ростовську, Рязанську, Саратовську, Калузьку, Орловську, Псковську, Новгородську, Нижньогородську та Ленінградську області, а також Краснодарський край і Чувашію.

У багатьох регіонах також скасували салюти, ввели обмеження на мобільний інтернет та перевели акцію «Безсмертний полк» в онлайн-формат.

Як повідомлялось, у Росії різко посилили заходи безпеки навколо Москви через страх перед ударами українських безпілотників.

Раніше стало відомо, що окупанти не будуть проводити військовий парад на 9 травня у Криму.

