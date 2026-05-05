Лінія фронту станом на 5 травня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Ситуація на фронті 5 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 11 ракет, здійснив 40 авіаційних ударів, скинув 141 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6023 дрони-камікадзе та здійснив 2606 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

5 травня станом на 22:00 відбулося 132 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 50 окупантів та 16 поранено, знищено дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, дві гармати, один пункт управління БпЛА, пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість гармат, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 86 укриттів особового складу окупантів. Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося два боєзіткнення з ворогом. Противник завдав двох авіаударів, застосував п’ять керованих авіабомб, здійснив 74 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог двічі атакував в бік Радьківки та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Діброва та в районі Торського. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в напрямку Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Молодецьке, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Біляківка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку

Окупанти 12 разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік населених пунктів Злагода, Добропілля, Данилівка, Березове, Єгорівка та Нове Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Чарівне. Наразі триває два боєзіткнення.

Нагадаємо, триває 1532-й день повномасштабної війни в Україні.

