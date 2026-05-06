Україна закликала світ врятувати мешканців окупованої Херсонщини

Окуповані Олешки на Херсонщині – місто, де населення скоротилося з 24 000 до близько 2 000 осіб

МЗС України: окупанти блокують виїзд людей і перекривають доступ до їжі та ліків

Міністерство закордонних справ України офіційно привернуло увагу міжнародної спільноти до критичної гуманітарної ситуації в окупованих громадах Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МЗС України.

Блокада, дрони і 200 дітей без їжі

Найгостріша ситуація – в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. Російські окупанти штучно блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню продуктів харчування, медикаментів та базових споживчих товарів. Цивільні, які намагаються придбати продукти або виїхати власним транспортом, стають мішенями для атак із дронів.

В’їзд до окупованих Олешок Фото із місцевих Telegram-каналів

За даними МЗС, населення в зазначених громадах різко скоротилося: загалом – з 40 000 до близько 6 000 осіб, а в Олешках зокрема – з 24 000 до приблизно 2 000. Критична інфраструктура фактично зруйнована, відсутні електро- та газопостачання. Серед тих, хто залишається, – близько 200 дітей, більшість мешканців маломобільні.

Зруйновані Олешки Фото із місцевих Telegram-каналів

«Для України немає нічого важливішого за людські життя. Ми закликаємо міжнародну спільноту до конкретних і невідкладних дій задля порятунку наших громадян на тимчасово окупованій Херсонщині», – йдеться у заяві відомства.

МЗС звернулося до ООН і Червоного Хреста

До різних державних органів надійшло вже понад 220 звернень щодо евакуації мешканців із цих населених пунктів. МЗС у співпраці з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів розпочало термінові консультації з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо можливих шляхів порятунку людей.

Окрім того, ситуацію планується винести на майданчики ООН та ОБСЄ, а відомості про злочини окупантів будуть передані міжнародним моніторинговим місіям. Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами закликає міжнародних партнерів здійснювати тиск на Росію з метою забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права та відкриття евакуаційних коридорів.

У МЗС також повідомили про жахливі свідчення людей, які через постійні бойові дії не можуть гідно поховати загиблих близьких. Мешканці позбавлені можливості залишити небезпечні райони й виживають без стабільного доступу до питної води, їжі та медикаментів.

Нагадаємо, раніше «Главком» докладно писав про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках: місто опинилося в повній блокаді, а мешканці помирають від голоду. Ситуація почала різко погіршуватися з кінця грудня 2025 року, коли постачання продовольства фактично припинилося. Дороги навколо міста заміновані, а спроби завезти хліб чи ліки окупанти зустрічають атаками дронів.

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ще раніше звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до Росії з вимогою негайно втрутитися. Омбудсман наголосив, що за Женевською конвенцією держава-окупант зобов'язана забезпечувати цивільних продуктами і медичною допомогою, проте ситуація не змінювалася навіть через місяць після перших звернень.