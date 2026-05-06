Україна закликала світ врятувати мешканців окупованої Херсонщини
МЗС України: окупанти блокують виїзд людей і перекривають доступ до їжі та ліків
Міністерство закордонних справ України офіційно привернуло увагу міжнародної спільноти до критичної гуманітарної ситуації в окупованих громадах Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МЗС України.
Блокада, дрони і 200 дітей без їжі
Найгостріша ситуація – в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. Російські окупанти штучно блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню продуктів харчування, медикаментів та базових споживчих товарів. Цивільні, які намагаються придбати продукти або виїхати власним транспортом, стають мішенями для атак із дронів.
За даними МЗС, населення в зазначених громадах різко скоротилося: загалом – з 40 000 до близько 6 000 осіб, а в Олешках зокрема – з 24 000 до приблизно 2 000. Критична інфраструктура фактично зруйнована, відсутні електро- та газопостачання. Серед тих, хто залишається, – близько 200 дітей, більшість мешканців маломобільні.
«Для України немає нічого важливішого за людські життя. Ми закликаємо міжнародну спільноту до конкретних і невідкладних дій задля порятунку наших громадян на тимчасово окупованій Херсонщині», – йдеться у заяві відомства.
МЗС звернулося до ООН і Червоного Хреста
До різних державних органів надійшло вже понад 220 звернень щодо евакуації мешканців із цих населених пунктів. МЗС у співпраці з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів розпочало термінові консультації з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо можливих шляхів порятунку людей.
Окрім того, ситуацію планується винести на майданчики ООН та ОБСЄ, а відомості про злочини окупантів будуть передані міжнародним моніторинговим місіям. Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами закликає міжнародних партнерів здійснювати тиск на Росію з метою забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права та відкриття евакуаційних коридорів.
У МЗС також повідомили про жахливі свідчення людей, які через постійні бойові дії не можуть гідно поховати загиблих близьких. Мешканці позбавлені можливості залишити небезпечні райони й виживають без стабільного доступу до питної води, їжі та медикаментів.
Нагадаємо, раніше «Главком» докладно писав про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках: місто опинилося в повній блокаді, а мешканці помирають від голоду. Ситуація почала різко погіршуватися з кінця грудня 2025 року, коли постачання продовольства фактично припинилося. Дороги навколо міста заміновані, а спроби завезти хліб чи ліки окупанти зустрічають атаками дронів.
До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ще раніше звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до Росії з вимогою негайно втрутитися. Омбудсман наголосив, що за Женевською конвенцією держава-окупант зобов'язана забезпечувати цивільних продуктами і медичною допомогою, проте ситуація не змінювалася навіть через місяць після перших звернень.
