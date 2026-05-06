Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна закликала світ врятувати мешканців окупованої Херсонщини

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Україна закликала світ врятувати мешканців окупованої Херсонщини
Окуповані Олешки на Херсонщині – місто, де населення скоротилося з 24 000 до близько 2 000 осіб
Фото ілюстраційне

МЗС України: окупанти блокують виїзд людей і перекривають доступ до їжі та ліків

Міністерство закордонних справ України офіційно привернуло увагу міжнародної спільноти до критичної гуманітарної ситуації в окупованих громадах Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МЗС України

Блокада, дрони і 200 дітей без їжі

Найгостріша ситуація – в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. Російські окупанти штучно блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню продуктів харчування, медикаментів та базових споживчих товарів. Цивільні, які намагаються придбати продукти або виїхати власним транспортом, стають мішенями для атак із дронів.

В’їзд до окупованих Олешок
В’їзд до окупованих Олешок
Фото із місцевих Telegram-каналів

За даними МЗС, населення в зазначених громадах різко скоротилося: загалом – з 40 000 до близько 6 000 осіб, а в Олешках зокрема – з 24 000 до приблизно 2 000. Критична інфраструктура фактично зруйнована, відсутні електро- та газопостачання. Серед тих, хто залишається, – близько 200 дітей, більшість мешканців маломобільні.

Зруйновані Олешки
Зруйновані Олешки
Фото із місцевих Telegram-каналів

«Для України немає нічого важливішого за людські життя. Ми закликаємо міжнародну спільноту до конкретних і невідкладних дій задля порятунку наших громадян на тимчасово окупованій Херсонщині», – йдеться у заяві відомства. 

МЗС звернулося до ООН і Червоного Хреста

До різних державних органів надійшло вже понад 220 звернень щодо евакуації мешканців із цих населених пунктів. МЗС у співпраці з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів розпочало термінові консультації з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо можливих шляхів порятунку людей.

Окрім того, ситуацію планується винести на майданчики ООН та ОБСЄ, а відомості про злочини окупантів будуть передані міжнародним моніторинговим місіям. Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами закликає міжнародних партнерів здійснювати тиск на Росію з метою забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права та відкриття евакуаційних коридорів.

У МЗС також повідомили про жахливі свідчення людей, які через постійні бойові дії не можуть гідно поховати загиблих близьких. Мешканці позбавлені можливості залишити небезпечні райони й виживають без стабільного доступу до питної води, їжі та медикаментів.

Нагадаємо, раніше «Главком» докладно писав про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках: місто опинилося в повній блокаді, а мешканці помирають від голоду. Ситуація почала різко погіршуватися з кінця грудня 2025 року, коли постачання продовольства фактично припинилося. Дороги навколо міста заміновані, а спроби завезти хліб чи ліки окупанти зустрічають атаками дронів.

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ще раніше звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до Росії з вимогою негайно втрутитися. Омбудсман наголосив, що за Женевською конвенцією держава-окупант зобов'язана забезпечувати цивільних продуктами і медичною допомогою, проте ситуація не змінювалася навіть через місяць після перших звернень. 

Читайте також:

Теги: Херсонщина продукти окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 8 квітня
Лінія фронту станом на 8 квітня 2026. Зведення Генштабу
8 квiтня, 22:29
Ситуація на фронті 14 квітня
Лінія фронту станом на 14 квітня 2026. Зведення Генштабу
14 квiтня, 22:42
Росія вдарила ФАБ-1500 по центру Слов’янська і зруйнувала пам’ятку
Росія зруйнувала авіаударом історичну пам’ятку у Слов’янську
15 квiтня, 09:57
Українські бійці показали, як нині виглядає Костянтинівка
Ворог поширює фейки про «переодягнених військових» у Костянтинівці (відео)
17 квiтня, 21:57
Окупанти планують масове винищення медуз в Азовському морі
Окупанти планують масове винищення медуз в Азовському морі
19 квiтня, 07:59
Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі
Через ворожі атаки в Україні знеструмлено шість областей: де ситуація найгірша
20 квiтня, 10:48
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами: вибухи лунали у Дніпрі, Харкові
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами: вибухи лунали у Дніпрі, Харкові
25 квiтня, 03:47
Юний герой із Чернігівщини Анатолій Прохоренко знешкодив російський дрон на оптоволокні
«Мав 15 секунд»: підліток самотужки знешкодив FPV-дрон окупантів, захищаючи рідних
29 квiтня, 14:40
Окупанти не полишають спроб захопити все більше української території
Ворог просунувся у двох областях – DeepState (фото)
Сьогодні, 09:12

Соціум

Україна закликала світ врятувати мешканців окупованої Херсонщини
Україна закликала світ врятувати мешканців окупованої Херсонщини
Європа заявила про намір посилити власний вплив у НАТО
Європа заявила про намір посилити власний вплив у НАТО
Біля берегів Греції затонуло судно, яке йшло до України
Біля берегів Греції затонуло судно, яке йшло до України
ЗСУ вдарили по базі, де Росія готувала операторів дронів
ЗСУ вдарили по базі, де Росія готувала операторів дронів
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
Німеччина вдарила по головних символах російської пропаганди
Німеччина вдарила по головних символах російської пропаганди

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua