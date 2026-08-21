Голова МВС розповів, скільки таємних патрулів «Фантом» працюватимуть на українських дорогах

Спеціальні автомобілі повернуться на дороги України вже у серпні та фіксуватимуть порушення швидкісного режиму

В Україні найближчим часом відновлять роботу патрульні автомобілі «Фантом», які непомітно для водіїв контролюють дотримання правил дорожнього руху. Перші такі автомобілі мають повернутися на українські дороги вже у серпні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише «Главком».

За словами очільника МВС, на першому етапі працюватимуть щонайменше три «Фантоми». Надалі їхню кількість планують збільшувати. Спеціальні патрульні автомобілі зовні не відрізняються від звичайних машин. Водночас вони обладнані системами, які дозволяють автоматично фіксувати порушення швидкісного режиму. Таким чином, водій може не помітити автомобіль поліції, але його порушення буде зафіксовано.

«Фантоми» вже працювали в Україні перед початком повномасштабного вторгнення. Щоправда, їхня робота тривала лише близько місяця. За цей короткий період поліцейські встигли притягнути до відповідальності понад 26 тис. водіїв, які перевищували швидкість. Вигівський зазначив, що до початку повномасштабної війни таких автомобілів було небагато. Тепер їх планують поступово повертати до роботи та збільшувати кількість патрулів на дорогах.

Крім «Фантомів», контроль за дотриманням швидкісного режиму здійснюють стаціонарні комплекси автоматичної фіксації. Наразі в Україні встановлено 60 камер. За словами Вигівського, для того щоб перекрити всі аварійно небезпечні ділянки доріг, необхідно встановити ще близько 600 таких пристроїв. Повернення «Фантомів» відбувається на тлі посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Раніше президент Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки і оборони та Кабінету міністрів підготувати заходи щодо посилення відповідальності за порушення ПДР.

Також варто зазначити, на дорогах України побільшало камер автофіксації, і вже відомо, де їх розташували.