«Фантоми» повернулися на дороги України: лише за день водіям виписали сотні штрафів

Крім «Фантомів», контроль за дотриманням швидкісного режиму здійснюють стаціонарні комплекси автоматичної фіксації

«Фантомні патрулі» повернулися на дороги України та вже в перший день роботи зафіксували 810 порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише «Главком».

За його словами, 31 серпня у Києві та Київській області за результатами роботи «фантомів» винесли 810 постанов за порушення ПДР, які були зафіксовані в автоматичному режимі. «810 постанов за один день – це насамперед 810 випадків нехтування встановленими обмеженнями швидкості», – зазначив Білошицький.

«Фантомні патрулі» – автомобілі патрульної поліції без розпізнавальних знаків, обладнані системами автоматичної фіксації порушень. Вони можуть контролювати дотримання водіями встановлених обмежень швидкості безпосередньо під час руху. Білошицький закликав водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та відповідально ставитися до встановлених обмежень швидкості.

«Керуйте відповідально», – наголосив начальник Департаменту патрульної поліції. Також варто нагадати, наразі на дорогах Києва та Київської області працюють три «фантомні патрулі». Надалі їх планують запустити і в інших регіонах, а кількість таких автомобілів збільшити.

Крім «Фантомів», контроль за дотриманням швидкісного режиму здійснюють стаціонарні комплекси автоматичної фіксації. Наразі в Україні встановлено 60 камер. За словами Вигівського, для того щоб перекрити всі аварійно небезпечні ділянки доріг, необхідно встановити ще близько 600 таких пристроїв. Повернення «Фантомів» відбувається на тлі посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Раніше президент Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки і оборони та Кабінету міністрів підготувати заходи щодо посилення відповідальності за порушення ПДР.