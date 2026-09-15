Поліція планує запустити «фантоми» ще у двох областях України

Нові автомобілі можуть почати патрулювати дороги Львівщини та Дніпропетровщини

Патрульна поліція планує збільшити кількість автомобілів «фантом» та розширити географію їхнього патрулювання. Зокрема, такі автомобілі мають працювати у Львівській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького телеканалу «Ми – Україна».

За словами Білошицького, плани щодо збільшення кількості «фантомів» та розширення території їхньої роботи раніше анонсував міністр внутрішніх справ. Після поповнення автопарку патрульна поліція визначить ділянки доріг, де такі автомобілі найбільш необхідні.

Білошицький зазначив, що до переліку регіонів, де працюватимуть «фантоми», обов'язково мають увійти Львівська та Дніпропетровська області. Крім того, поліція розглядає можливість посилення такого патрулювання на Київщині.

«Я думаю, що це в обов'язковому порядку будуть і Львівська область, і Дніпропетровська область. Звісно, що, напевно, ми посилимо і Київську область, але про це ми будемо оголошувати пізніше», – сказав він.

Конкретних термінів, коли додаткові «фантоми» почнуть працювати у цих регіонах, у патрульній поліції поки не назвали.

Нагадаємо, наприкінці серпня «фантомні патрулі» відновили роботу в Україні після тривалої перерви. Першими на дороги виїхали три спеціальні автомобілі, які почали працювати у Києві та Київській області.

«Фантоми» можуть вимірювати швидкість автомобілів як під час руху, так і під час стоянки, а також фіксувати порушення у попутному та зустрічному напрямках. Після виявлення перевищення швидкості система розпізнає номерний знак і автоматично передає дані для оформлення постанови.

До початку повномасштабного вторгнення такі патрулі встигли пропрацювати близько місяця. За цей час правоохоронці притягнули до відповідальності понад 26 тис. водіїв за перевищення швидкості.