Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нацбанк уточнив низку валютних обмежень: що зміниться відсьогодні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нацбанк уточнив низку валютних обмежень: що зміниться відсьогодні
Із 21 лютого, банки матимуть змогу завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті
фото ілюстративне

НБУ уточив умови купівлі валюти підприємствами

Від сьогодні, 21 лютого, Національний банк України оптимізував низку валютних обмежень, аби запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається, з 21 лютого запрацюють зміни за низкою напрямів:

Уточнено умови купівлі валюти бізнесом

Як зазначається в повідомленні, на сьогодні для розрахунків у іноземній валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України. Також підприємствам доступні валютні операції на умовах "своп" із купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта іноземної валюти.

Щоб відповідні операції не використовувалися для обходу діючих валютних обмежень, НБУ уточив умови купівлі валюти підприємствами. Так, з 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах «своп», за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку).

З цією метою на дату купівлі іноземної валюти юридичним особам потрібно буде надавати банку інформацію про продану ним валюту за першою частиною валютних операцій на умовах «своп», (валюта, строк операції) за незавершеними угодами з банками. Вона надаватиметься додатково, разом з інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках.

НБУ уточнив особливості валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями

Наразі діє норма, відповідно до якої банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти переказувалися з-за кордону.

Для того, щоб стимулювати повернення в Україну валютної виручки за експорт товарів, НБУ уточнив особливості валютного нагляду банками. Починаючи з 21 лютого, банки матимуть змогу завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Натомість перекази в гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.

Валютний своп – валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

Нагадаємо, НБУ напрацьовує механізм мінімізації податкових схем, у яких використовуються карткові перекази або перекази готівки через термінали самообслуговування. 

Теги: Національний банк валютні операції бізнес обмін валюта карткові перекази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка України – це складний механізм з великою кількістю малорентабельних підприємств, але важливих виробників проміжної продукції
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
27 сiчня, 15:20
Рішення про перемир'я в Газі затягується: яка причина
Рішення про перемир'я в Газі затягується: яка причина
3 лютого, 06:50
Ігор Мазепа: ми ламаємо «чорну» бізнес-модель у бурштиновій галузі
Компанія Мазепи залучила іноземного інвестора у видобуток бурштину
6 лютого, 16:11
До переліку компаній, яким планується продаж валюти, увійшли Vodafone Україна, Інтерпайп, Kernel, ДТЕК
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
15 лютого, 09:40
Понад 12 тисяч співробітників бізнесів компанії стали до лав Збройних сил України
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки Волонтерська ініціатива
15 лютого, 11:28
Росіяни зможуть частково робити оплату у Туреччині
Розрахунки з Росією через банки: Туреччина ухвалила нове рішення
9 лютого, 11:48
У переході на «воєнну економіку» постає питання – чи ми як суспільство до цього готові?
Соратник Зеленського пояснив народу, що означає «воєнна економіка»
16 лютого, 20:58
Російські туристи викрали на Карибах яхту й організували бізнес у Криму – ЗМІ
Російські туристи викрали на Карибах яхту й організували бізнес у Криму – ЗМІ
16 лютого, 12:49
Протягом 2023 року Мінфін провів 206 аукціонів з розміщення облігацій внутрішніх державних позик, залучивши 552,6 млрд грн на фінансування державного бюджету
Мінфінансів повідомило, на скільки збільшився державний борг України
19 лютого, 19:49

Особисті фінанси

Нацбанк уточнив низку валютних обмежень: що зміниться відсьогодні
Нацбанк уточнив низку валютних обмежень: що зміниться відсьогодні
Держава спростила процес анулювання права власності на знищене житло: деталі
Держава спростила процес анулювання права власності на знищене житло: деталі
Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка
Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка
«Слуга народу» запропонував для закордонних українців «податок на совість»
«Слуга народу» запропонував для закордонних українців «податок на совість»
Перерахунок пенсій: у кого виплати не зростуть
Перерахунок пенсій: у кого виплати не зростуть
Коли може припинитися нарахунок пенсії на картку: роз'яснення
Коли може припинитися нарахунок пенсії на картку: роз'яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Мати Навального записала звернення до Путіна
69K
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
51K
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
31K
Заборона дітям ухилянтів вступати до вишів. Арахамія відреагував
29K
Букмекери оновили ставки на Євробачення-2024: яке місце прогнозують Україні
29K
Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України

Новини

США готують пакет санкцій проти РФ, окупанти вивозять знищену техніку з Авдіївки: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
Сьогодні, 04:51
Міжнародний день рідної мови. Які свята відзначаємо 21 лютого
Сьогодні, 00:20
«У темні часи ми з вами». Посол США в Україні провела спеціальний брифінг: ключові заяви
Вчора, 22:58
Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
Вчора, 16:46
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вчора, 16:08

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua