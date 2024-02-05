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Нідерландська компанія продала російський «Яндекс» за $5 млрд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нідерландська компанія продала російський «Яндекс» за $5 млрд
Менеджмент «Яндекса» отримає найбільшу частку в російському бізнесі
фото з відкритих джерел

Це найдорожча угода, укладена за межами Росії після вторгнення в Україну

Нідерландська компанія Yandex NV досягла угоди про продаж свого російського бізнесу, включно з популярною пошуковою системою «Яндекс», приблизно за $5,2 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що це найдорожча угода, укладена за межами Росії після вторгнення в Україну. Це дасть змогу компанії в Нідерландах розвивати деякі проекти за кордоном після продажу російських підрозділів, які приносили більшу частину його доходів.

Менеджмент «Яндекса» отримає найбільшу частку в російському бізнесі, а фонду, що належить ПАТ «Лукойл», належатиме 10%.

Yandex NV збереже портфель міжнародних компаній та інші неросійські активи для розвитку, включно з хмарною платформою штучного інтелекту і розробником технологій безпілотного водіння.

Крім керівництва «Яндекса» і фонду «Лукойл» серед нових інвесторів є кілька підприємців, жоден з яких не зазнав санкцій. Це власник My.Games Олександр Чачава, Павло Прасс, який володіє спеціалізованим депозитарієм у Росії, і колишній топ-менеджер ПАТ «Газпром» Олександр Рязанов.

«Яндекс», який також володіє популярним додатком для замовлення таксі та платформою електронної комерції в Росії, опинився під сильним тиском після російського вторгнення в Україну. Акції компанії торгувалися на Nasdaq, поки їхня діяльність не була припинена після вторгнення.

Засновник компанії Аркадій Волож зазнав санкцій Європейського союзу в червні 2022 року, водночас блок послався на підтримку російської пропаганди з боку «Яндекса» як причину таких заходів. «Яндекс» продав свій сервіс зі збору новин незабаром після того, як він потрапив під санкції.

Угода буде укладена в два етапи і структурована з дисконтом не менше 50%, який Росія вимагає для виходу з угоди компаній, зареєстрованих у країнах, які РФ вважає «недружніми». Близько половини суми угоди буде оплачено готівкою, а за межами Росії – китайськими юанями.

Нагадаємо, Європейський Союз запровадив антимонопольні заходи проти Google, що призвело до зростання популярності російської пошукової системи «Яндекс».

До слова, кількість запитів, пов'язаних зі «смертю» президента Росії Володимира Путіна, злетіла в десятки разів після того, як телеграм-канал «Генерал СЗР» поширив повідомлення про нібито його хворобу, а потім і смерть. Як свідчать дані сервісу «Яндекс. Підбір слів», запит «Путін помер» у пошуковику вводили 417, 4 тис. разів.

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Теги: Яндекс Нідерланди бізнес

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