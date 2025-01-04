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Смоленську область РФ атакували дрони (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Смоленську область РФ атакували дрони (відео)
Під атакою БпЛА, ймовірно, було підприємство АТ «Авангард», яке входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії
фото з відкритих джерел

Жителі російського міста Сафонів скаржаться на атаку БпЛА

Вночі невідомі дрони атакували місто Сафонів Смоленської області Росії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що ймовірно, метою атаки могло бути підприємство АТ «Авангард», яке входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії – АТ «ВПК «НУО машинобудування», у складі якого у 2013 році увійшло до АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння».

На підприємстві серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.

Крім того, ближче до ранку в аеропорту «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, запровадили план «Ковьор» через загрозу атаки безпілотників.

Смоленську область РФ атакували дрони (відео) фото 1

Затримано рейси на виліт та на приліт.

Загалом у міноборони РФ заявили, що вночі нібито збили 16 БплА: 10 – над територією Брянської області; три – над територією Смоленської області і по одному – над територіями Білгородської, Псковської та Ленінградської області.

До слова, триває 1046-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали п’ять ракетних та 45 авіаударів, застосувавши 10 ракет та 58 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: росіяни озброєння Міноборони РФ росія дрон безпілотник війна

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