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Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС щодо зупинки транзиту російського газу

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС щодо зупинки транзиту російського газу
Фіцо вважає, що зупинка транзиту газу через Україну зашкодить ЄС більше, ніж Росії
фото: Reuters

Фіцо стверджує, що зупинка транзиту газу через Україну нібито зашкодить ЄС більше, ніж Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року. Відкритим листом Фіцо поділився на своїй сторінці у соціальній мережі. У листі йдеться про те, що «мовчазна згода з одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського є неправильною та ірраціональною».

«Я наголошую на односторонньому характері цього рішення, оскільки Європейська комісія у своєму листі від грудня цього року, адресованому, зокрема, віцепрем'єру Сорвакії Денісу Саковій, недвозначно заявила, що укладення контрактів на постачання або транзит російського газу не заборонене законодавством ЄС на даному етапі, оскільки він не підпадає під санкції ЄС і імпорт російського газу на даний час не заборонений іншими положеннями законодавства Союзу», – написав він.

За словами Фіцо, він не знає, чи базується нечіткий підхід Європейської комісії та більшості держав-членів на тому, що економічні наслідки припинення транзиту газу через Україну не були фахово проаналізовані, й усе це оцінювали лише ідеологічно, чи такий аналіз було проведено, але не його обговорювали відкрито з державами-членами.

Фіцо стверджує, що зупинка транзиту газу через Україну зашкодить ЄС більше, ніж Росії. Фіцо закликає лідерів ЄС: «звернути належну увагу на цю безпрецедентну ситуацію і надати їй невідкладного значення».

Зазначимо, що Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.

Проте Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з «Газпромом» про транзит, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан 28 грудня засудив рішення російського «Газпрому» припинити постачати газ до країни.

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Теги: міністр санкції Словаччина імпорт транзит Володимир Зеленський Україна зупинка Фіцо

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