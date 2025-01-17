Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Переговори? Москва вже нагуляла апетит

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія тлумачить спроби прискорених переговорів як спосіб уникнути міжнародно-правової відповідальності за незаконну агресію проти України
колаж: glavcom.ua

Кремль нарощує апетити і вже дав зрозуміти Білому Дому, що наміру для своїх поступок не має

Лавров і Патрушев дали зрозуміти новій американській адміністрації Дональда Трампа, що плани «порозумітися» з Москвою – примарні.

Їхня цинічна риторика – красномовна відповідь на слова обраного президента США про те, що він, мовляв, може «зрозуміти» минулі тривоги Кремля стосовно загроз розширення НАТО.

Москва прочитала ці слова у свій спосіб.

Росія тлумачить спроби прискорених переговорів як спосіб уникнути міжнародно-правової відповідальності за незаконну агресію проти України, отримати право «вето» на рішення Альянсу і виторгувати для себе довгострокові «гарантії безпеки».

Окремі американські політики також неодноразово згадували про можливість ще однієї проступки Москві – скасування деяких санкцій проти Росії. Такий крок також пов’язують з припиненням бойових дій і початком діалогу, а не з деокупацією території України. Деокупація взагалі не ставиться зараз, як вимога до Москви.

Переговорні «аванси» дуже подобаються Москві. Більше того, Кремль нарощує апетити і вже дав зрозуміти Білому Дому, що наміру для своїх поступок не має.

Якщо у «переговорах» з агресором в «прагматиків» від глобальної політики виникне спокуса піти на здачу міжнародно-правових, безпекових, фінансових позицій, не кажучи про моральні принципи, поразка Заходу стане неминучою.

Чи можна таку логіку назвати формуванням «позиції сили»?

Після 21 січня відповідь на це запитання матиме життєво важливе значення не лише для України, але і самих Сполучених Штатів.

Пекін та інші столиці уважно спостерігають за діями нового Вашингтона.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США війна путін Сергій Лавров Дональд Трамп Україна окупація переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежники гасять пожежу на терміналі «Новатек» у порту Усть-Луга
РФ втрачає мільярди. Про «дронові санкції» від СБУ
7 сiчня, 15:20
Сумарно з рейок зійшло 42 вагони
У Забайкальському краї зіткнулись два потяги: з рейок зійшло 42 вагони (фото)
22 грудня, 2024, 07:49
Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі
Усик вдруге переміг Ф’юрі, нафтобазу в Орлі атакували дрони: головне за ніч
22 грудня, 2024, 07:00
НАТО не зможе протистояти РФ без підтримки США – The Independent
НАТО не зможе протистояти РФ без підтримки США – The Independent
26 грудня, 2024, 00:57
Прем’єр-міністр Молдови звинуватив РФ у створенні протистояння і сказав, що вона провокує енергетичну й безпекову кризу
«Енергетична криза». ЄС закликає Придністров’я прийняти допомогу Молдови
7 сiчня, 15:25
Росія активно мілітаризує молоде покоління
Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів
6 сiчня, 12:29
Більш критичною є ситуація біля Лозової і Першотравневого
ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині – DeepState
7 сiчня, 22:57
Пожежа у Ленінградській області РФ
У Ленінградській області РФ масштабна пожежа, чутно вибухи (відео)
10 сiчня, 07:11
Ломаченко знову став героєм скандалу
Компанія Ломаченка інвестувала в ресторан росіянина, який був довіреною особою Путіна
15 сiчня, 14:00

Київський безпековий форум

Переговори? Москва вже нагуляла апетит
Переговори? Москва вже нагуляла апетит
Обіцянка Трампа про завершення війни за 24 години. Чому це вже не реалістично?
Обіцянка Трампа про завершення війни за 24 години. Чому це вже не реалістично?
Війна в Сирії вплине на весь світ
Війна в Сирії вплине на весь світ
Чого очікувати Україні від війні в Сирії?
Чого очікувати Україні від війні в Сирії?
Ера Трампа
Ера Трампа
Як Трамп збирається зупинити війну в Україні і чим це загрожує
Як Трамп збирається зупинити війну в Україні і чим це загрожує

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2025
17K
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
15K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Новий начальник КМВА відзначився курйозним розлученням
11K
Міняє автівки, як рукавички. Під час війни дружина нового начальника КМВА купила новий BMW

Новини

Депутатка розкритикувала ідею звільнення міністра енергетики
Сьогодні, 15:29
Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:56
Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 05:41
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Сьогодні, 04:23
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua