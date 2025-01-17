Переговори? Москва вже нагуляла апетит

Росія тлумачить спроби прискорених переговорів як спосіб уникнути міжнародно-правової відповідальності за незаконну агресію проти України

Кремль нарощує апетити і вже дав зрозуміти Білому Дому, що наміру для своїх поступок не має

Лавров і Патрушев дали зрозуміти новій американській адміністрації Дональда Трампа, що плани «порозумітися» з Москвою – примарні.

Їхня цинічна риторика – красномовна відповідь на слова обраного президента США про те, що він, мовляв, може «зрозуміти» минулі тривоги Кремля стосовно загроз розширення НАТО.

Москва прочитала ці слова у свій спосіб.

Росія тлумачить спроби прискорених переговорів як спосіб уникнути міжнародно-правової відповідальності за незаконну агресію проти України, отримати право «вето» на рішення Альянсу і виторгувати для себе довгострокові «гарантії безпеки».

Окремі американські політики також неодноразово згадували про можливість ще однієї проступки Москві – скасування деяких санкцій проти Росії. Такий крок також пов’язують з припиненням бойових дій і початком діалогу, а не з деокупацією території України. Деокупація взагалі не ставиться зараз, як вимога до Москви.

Переговорні «аванси» дуже подобаються Москві. Більше того, Кремль нарощує апетити і вже дав зрозуміти Білому Дому, що наміру для своїх поступок не має.

Якщо у «переговорах» з агресором в «прагматиків» від глобальної політики виникне спокуса піти на здачу міжнародно-правових, безпекових, фінансових позицій, не кажучи про моральні принципи, поразка Заходу стане неминучою.

Чи можна таку логіку назвати формуванням «позиції сили»?

Після 21 січня відповідь на це запитання матиме життєво важливе значення не лише для України, але і самих Сполучених Штатів.

Пекін та інші столиці уважно спостерігають за діями нового Вашингтона.