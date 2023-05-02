Коронація Чарльза ІІІ. Стало відомо чи запрошено Путіна

З Північної Кореєї та Нікарагуа замість глав держав запрошено дипломатів

Велика Британія не запросила російського диктатора Володимира Путіна на коронацію Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що, за інформацією британського джерела, Велика Британія не надіслала запрошення лідерам Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

При цьому було запрошено глав держав інших країн, з якими Британія має дипломатичні відносини, а також представників британських королівств та заморських територій. У випадку з Північною Кореєю та Нікарагуа було запрошено високопоставлених дипломатів, а не глав держав.

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Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III хоче провести церемонію коронації з більш активною участю представників нехристиянських конфесій. Це спричинило конфлікт з Англіканською церквою, яка побачила в цьому порушення багатовікових канонів.

Однією з важливих частин святкування стане концерт, який транслюватиметься телебаченням 7 травня. Список артистів, яких хотіли би бачити на концерті, складав сам король. Проте, за даними британських ЗМІ, підготовка до заходу відбувається з великими труднощами. «Главком» писав, які музиканти відмовилися виступати і, як відреагував на це британський монарх.

На коронації короля Великої Британії Чарльза III Україну представлятиме поважна делегація високого рівня.