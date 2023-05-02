Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коронація Чарльза ІІІ. Стало відомо чи запрошено Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коронація Чарльза ІІІ. Стало відомо чи запрошено Путіна
Церемонія коронації 74-річного Чарльза III відбудеться у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 6 травня
фото: Палата лордів 2022 / Аннабель Меллер

З Північної Кореєї та Нікарагуа замість глав держав запрошено дипломатів

Велика Британія не запросила російського диктатора Володимира Путіна на коронацію Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що, за інформацією британського джерела, Велика Британія не надіслала запрошення лідерам Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

При цьому було запрошено глав держав інших країн, з якими Британія має дипломатичні відносини, а також представників британських королівств та заморських територій. У випадку з Північною Кореєю та Нікарагуа було запрошено високопоставлених дипломатів, а не глав держав.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III хоче провести церемонію коронації з більш активною участю представників нехристиянських конфесій. Це спричинило конфлікт з Англіканською церквою, яка побачила в цьому порушення багатовікових канонів.

Однією з важливих частин святкування стане концерт, який транслюватиметься телебаченням 7 травня. Список артистів, яких хотіли би бачити на концерті, складав сам король. Проте, за даними британських ЗМІ, підготовка до заходу відбувається з великими труднощами. «Главком» писав, які музиканти відмовилися виступати і, як відреагував на це британський монарх.

На коронації короля Великої Британії Чарльза III Україну представлятиме поважна делегація високого рівня.

Теги: Король Чарльз III путін Велика Британія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коронація Чарльза ІІІ: Кулеба обіцяє, що Україну представлятиме делегація високого рівня
Коронація Чарльза ІІІ: Кулеба обіцяє, що Україну представлятиме делегація високого рівня
Сьогодні, 13:57
Пальці на руках та ногах короля Чарльза свідчать про проблеми зі здоров'ям
Лікарі розповіли про небезпечну недугу короля Чарльза
27 квiтня, 10:53
Скріншот відео
Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з'явилися на публіці після скандалу навколо коронації Чарльза III
25 квiтня, 11:25

Політика

Коронація Чарльза ІІІ. Стало відомо чи запрошено Путіна
Коронація Чарльза ІІІ. Стало відомо чи запрошено Путіна
Данія виділила свій найбільший пакет допомоги для ЗСУ
Данія виділила свій найбільший пакет допомоги для ЗСУ
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
«Безсмертний полк» дістався Африки: РФ провела улюблену акцію Путіна на іншому континенті (відео)
«Безсмертний полк» дістався Африки: РФ провела улюблену акцію Путіна на іншому континенті (відео)
У Саратові влада знайшла незвичну альтернативу параду на 9 травня
У Саратові влада знайшла незвичну альтернативу параду на 9 травня
США не будуть оприлюднювати втрати України у війні – Кірбі
США не будуть оприлюднювати втрати України у війні – Кірбі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
6298
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
5202
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі
3767
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
3715
Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз
3194
Коли школярі підуть на літні канікули: Кабмін ухвалив рішення

Новини

СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Сьогодні, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Сьогодні, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту