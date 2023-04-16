Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Японії виявили тіла членів екіпажу військового гвинтокрила, що розбився

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Японії виявили тіла членів екіпажу військового гвинтокрила, що розбився
Японський гвинтокрил впав у море на початку квітня, і лише зараз загиблих змогли дістати
фото:www.bbc.com

Гвинтокрил Сил самооборони Японії зник з радарів ще на початку квітня, і був нарешті знайдений

Японські рятувальники знайшли тіла п'яти членів екіпажу гвинтокрила Сил самооборони, який зник з радарів шостого квітня на південному заході країни. У Силах самооборони Японії повідомили, що тіла п'ятьох загиблих  виявили біля берегів острівної префектури Окінава після глибоководного занурення. Також виявлено кілька фрагментів гвинтокрилу, що розбився. Про це повідомляє агенція Anadolu.

Багатоцільовий гвинтокрил UH-60 Black Hawk Сил самооборони Японії зник з радарів у районі віддаленого острова Міяко. Екіпаж перестав виходити на зв'язок о 16.30 за місцевим часом.

Повідомляється, що відразу після зльоту у гвинтокрила виникла проблема. На борту повітряного судна було 10 осіб.

Нагадаємо, інцидент біля японського острова стався в той момент, коли країна активно зміцнює свою оборону в регіоні у відповідь на дедалі активнішу військову діяльність КНР та зростаючу напругу навколо Тайваню.

Видання Kyodo News повідомило, що кораблі японської берегової охорони виявили сліди нафти та сміття, що можуть бути пов’язані зі зниклим гелікоптером, але офіційні особи відмовилися підтвердити цю інформацію.

Нагадаємо, у японському місті Вакаяма, що на заході країни, прогримів потужний вибух неподалік від місця,  де проходив публічний виступ прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.  Зазначалось, що прем'єра евакуйовано в безпечне місце, і його життю нічого не загрожує.

Читайте також: 

Навіщо РФ раптово розпочала навчання Тихоокеанського флоту? Відповідь ISW

 

Теги: Японія рятувальники навчання сміття вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Японія та Німеччина домовилися про тісну економічну співпрацю: деталі
Японія та Німеччина домовилися про тісну економічну співпрацю: деталі
18 березня, 13:45
Британська розвідка пояснила, чому РФ використовує Білорусь, як навчальний полігон
Британська розвідка пояснила, чому РФ використовує Білорусь, як навчальний полігон
24 березня, 09:44
Наслідки ворожого обстрілу Київщини
Атака дронів на Київщину: кількість загиблих зросла
22 березня, 23:05
Цьогоріч до закладів вищої освіти вступатимуть приблизно 229 тис. осіб
У вишах може збільшитися кількість бюджетних місць на окремих спеціальностях: перелік
5 квiтня, 07:37
У Ростові пролунали потужні вибухи (відео)
У Ростові пролунали потужні вибухи (відео)
1 квiтня, 22:54
На місці працювали 50 рятувальників
Нічна атака на Київ: рятувальники показали наслідки ударів дронами
28 березня, 06:14
Повалені дерева, розбиті авто: наслідки негоди у столиці (фото)
Повалені дерева, розбиті авто: наслідки негоди у столиці (фото)
29 березня, 11:07
Протест у Тель-Авіві
Протести в Ізраїлі та завершення навчання українських танкістів у Британії: головне за ніч
27 березня, 07:16
Під Мелітополем підірвано підстанцію російських загарбників
Під Мелітополем підірвано підстанцію російських загарбників
28 березня, 17:12

Соціум

У Японії виявили тіла членів екіпажу військового гвинтокрила, що розбився
У Японії виявили тіла членів екіпажу військового гвинтокрила, що розбився
Дим піднявся майже на 7 км: у Мексиці прокинувся один з найнебезпечніших вулканів
Дим піднявся майже на 7 км: у Мексиці прокинувся один з найнебезпечніших вулканів
Під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН
Під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН
Росіяни влаштували в магазині штовханину через паски
Росіяни влаштували в магазині штовханину через паски
У США вечірка завершилася масовою стріляниною, є жертви
У США вечірка завершилася масовою стріляниною, є жертви
Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців
Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
46K
Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
19K
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
11K
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
8125
Росіянка за рік написала 922 доноси, щоб не платити репарації українцям
7155
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Сьогодні, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Сьогодні, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Сьогодні, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Сьогодні, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)
Сьогодні, 00:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту