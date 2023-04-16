У Японії виявили тіла членів екіпажу військового гвинтокрила, що розбився

Японський гвинтокрил впав у море на початку квітня, і лише зараз загиблих змогли дістати

Гвинтокрил Сил самооборони Японії зник з радарів ще на початку квітня, і був нарешті знайдений

Японські рятувальники знайшли тіла п'яти членів екіпажу гвинтокрила Сил самооборони, який зник з радарів шостого квітня на південному заході країни. У Силах самооборони Японії повідомили, що тіла п'ятьох загиблих виявили біля берегів острівної префектури Окінава після глибоководного занурення. Також виявлено кілька фрагментів гвинтокрилу, що розбився. Про це повідомляє агенція Anadolu.

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Багатоцільовий гвинтокрил UH-60 Black Hawk Сил самооборони Японії зник з радарів у районі віддаленого острова Міяко. Екіпаж перестав виходити на зв'язок о 16.30 за місцевим часом.

Повідомляється, що відразу після зльоту у гвинтокрила виникла проблема. На борту повітряного судна було 10 осіб.

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Нагадаємо, інцидент біля японського острова стався в той момент, коли країна активно зміцнює свою оборону в регіоні у відповідь на дедалі активнішу військову діяльність КНР та зростаючу напругу навколо Тайваню.

Видання Kyodo News повідомило, що кораблі японської берегової охорони виявили сліди нафти та сміття, що можуть бути пов’язані зі зниклим гелікоптером, але офіційні особи відмовилися підтвердити цю інформацію.

Нагадаємо, у японському місті Вакаяма, що на заході країни, прогримів потужний вибух неподалік від місця, де проходив публічний виступ прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди. Зазначалось, що прем'єра евакуйовано в безпечне місце, і його життю нічого не загрожує.