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    Коронавірус у Чернівцях: медики розповіли про стан хворого чоловіка

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    МОЗ повідомляє про стан одного з українців, в якого сьогодні був зафіксований коронавірус - Коронавірус у Чернівцях: медики розповіли про стан хворого чоловіка
    МОЗ повідомляє про стан одного з українців, в якого сьогодні був зафіксований коронавірус

    Наразі стан чоловіка стабільний

    МОЗ повідомляє про стан одного з українців, в якого сьогодні був зафіксований коронавірус.

    Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Фейсбуці.

    Чоловіку з Чернівецької області 64 роки, наразі його стан стабільний.

    Його дружина, яка повернулась з Італії протягом останніх 14 днів, була єдиною людиною, з якою інфікований пацієнт тісно контактував.

    Наразі сама жінка почувається добре та немає ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести та дослідження.

    Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

    Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

    Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    Чернівецька область карантин жінка чоловік дружина коронавірус
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