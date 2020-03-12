Коронавірус у Чернівцях: медики розповіли про стан хворого чоловіка



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МОЗ повідомляє про стан одного з українців, в якого сьогодні був зафіксований коронавірус

Наразі стан чоловіка стабільний

МОЗ повідомляє про стан одного з українців, в якого сьогодні був зафіксований коронавірус.

Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Фейсбуці.

Чоловіку з Чернівецької області 64 роки, наразі його стан стабільний.

Його дружина, яка повернулась з Італії протягом останніх 14 днів, була єдиною людиною, з якою інфікований пацієнт тісно контактував.

Наразі сама жінка почувається добре та немає ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести та дослідження.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.