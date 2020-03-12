Коронавірус у Чернівцях: медики розповіли про стан хворого чоловіка
Наразі стан чоловіка стабільнийМОЗ повідомляє про стан одного з українців, в якого сьогодні був зафіксований коронавірус.
Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Фейсбуці.
Чоловіку з Чернівецької області 64 роки, наразі його стан стабільний.
Його дружина, яка повернулась з Італії протягом останніх 14 днів, була єдиною людиною, з якою інфікований пацієнт тісно контактував.
Наразі сама жінка почувається добре та немає ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести та дослідження.
Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.
Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.
Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.
Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.
11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.
З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.