Французький мільярдер пообіцяв допомогти у відновленні Нотр-Даму



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Головну кам'яну споруду собору вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли Фото: AP

Мільярдер Франсуа-Анрі Піно сказав, що трагічна пожежа вразила всіх французів

Французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно пообіцяв перерахувати 100 мільйонів євро на допомогу у відновленні Cобору Паризької Богоматері після масштабної пожежі.

Про це повідомляє Le Parisien.

«Ця трагедія вразила всіх французів і багатьох людей за кордоном, які прив'язані до духовних цінностей. Зіткнувшись з такою трагедією, кожен бажає якнайшвидше відродити цю перлину нашої спадщини», - сказав Піно.

Мільярдер Піно є головою і виконавчим директором групи компаній Kering, яка володіє модними брендами Gucci і Yves Saint Laurent.

Також французька благодійна організація Fondation du Patrimoine запустила міжнародну кампанію із закликом допомогти у відбудові собору. У свою чергу користувачі інтернету створили відповідні онлайн-платформи у Франції та США.

Нагадаємо, пожежники взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Джерело: Європейська правда