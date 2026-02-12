Головна Світ Соціум
Португалія через повінь оголосила термінову евакуацію людей

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Португалія через повінь оголосила термінову евакуацію людей
Сильні зливи призвели до критичної ситуації в центрі та на півночі Португалії
фото з відкритих джерел

В Португалії внаслідок повеней, які спричинили безперервні дощі, прорвало дамбу

У Португалії в ніч на четвер обвалилася ділянка ключової автомагістралі A1, яка з'єднує два найбільші міста країни – Лісабон та Порту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Сильні зливи, що тижнями тероризують Португалію, призвели до критичної ситуації в центрі та на півночі країни.  Заливало так, що стався прорив дамби на річці Мондегу. Потік води підмив опору мосту поблизу Коїмбри, що спричинило просідання полотна. Поліція встигла перекрити рух заздалегідь, тому обійшлося без жертв на дорозі.

«Коїмбра та навколишні міста мають дуже серйозні проблеми через повені, деякі з них ізольовані... Ситуація є вкрай нестабільною», – повідомила мер Коїмбри Ана Абрануша. 

Відтак, місцева влада змушена була провести попередню евакуацію близько 3 тис осіб, які найбільше ризикували постраждати від виходу річки з берегів.

Прем'єр-міністр Луїш Монтенегро, який прибув до Коїмбри для координації рятувальної операції, заявив, що ресурси країни перебувають «на межі можливостей». Наразі в 69 муніципалітетах діє режим надзвичайної ситуації.

Рятувальники застерігають, що дамба Агієйра (Aguieira) також переповнена, що створює ризик нових масштабних підтоплень у найближчі години. Жителям рекомендують не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків. Евакуація може бути як загальною, так і частковою для окремих категорій населення, які не можуть самостійно подбати про власну безпеку.

У разі ухвалення рішення про обов’язкову евакуацію дітей принаймні один із батьків або законних представників зобов’язаний вивезти дитину до безпечних регіонів. Якщо ж батьки відмовляються це зробити, евакуацію здійснює Національна поліція України з подальшою передачею дитини органам опіки та піклування.

Також закон передбачає можливість запровадження обмежень на в’їзд і перебування на територіях, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація – доступ туди здійснюватиметься лише за спеціальними перепустками.

