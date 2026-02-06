Лавров висміяв дипломатію Макрона на тлі таємного візиту його радника до Москви

Головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн на початку цього тижня здійснив неафішований візит до Москви

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у різкій формі прокоментував наміри Емманюеля Макрона відновити прямий діалог із Кремлем. В інтерв’ю телеканалу RT глава російського МЗС назвав публічні заяви французького президента про плани зателефонувати Володимиру Путіну «жалюгідною дипломатією» та «піар-кампанією», пише «Главком».

За словами Лаврова, Путін завжди готовий відповісти на дзвінок, якщо йдеться про серйозні пропозиції, проте публічні анонси таких розмов він вважає несерйозними.

Цей дипломатичний випад стався за кілька днів після неанонсованого візиту головного дипломатичного радника Макрона, Емманюеля Бонна, до Москви 3 лютого. За даними європейських дипломатів, Бонн зустрівся з помічником Путіна Юрієм Ушаковим для «технічних консультацій». Метою поїздки була підготовка ґрунту для першого прямого контакту лідерів за останні два з половиною роки. Хоча офіційний Париж намагається тримати цей візит у секреті, французька сторона наголошує, що будь-які контакти відбуваються прозоро та після консультацій із Володимиром Зеленським.

Сам Макрон нещодавно підтвердив проведення консультацій, зауваживши, що Європа має брати безпосередню участь у переговорах про нову архітектуру безпеки, не залишаючи це питання виключно на розсуд США та Росії. Попри зневажливу риторику Лаврова, аналітики вважають, що Кремль уважно стежить за ініціативами Парижа, водночас демонструючи скепсис щодо здатності ЄС запропонувати щось суттєве поза межами переговорного процесу за участю адміністрації Трампа.

У Москві Бонн провів конфіденційні переговори з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, намагаючись закріпити роль Парижа та всього Європейського Союзу в переговорному процесі, який зараз фактично монополізований іншими гравцями.

Як відомо, Європа не відмовляється від можливості прямих контактів з Росією, оскільки вважає за необхідне відстоювати власні інтереси в будь-якому переговорному процесі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро пояснив, що Париж не відкидає принципової можливості такого діалогу, але лише за умови координації з Україною та європейськими партнерами. «Франція ніколи не виключала принципової можливості діалогу з Росією, за умови повної прозорості з Україною та її європейськими партнерами і, звичайно, за умови, що це буде корисно».