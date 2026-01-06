Головна Світ Соціум
Повінь на півночі Індонезії забрала життя 14 людей

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Повінь на півночі Індонезії забрала життя 14 людей
Повінь в Індонезії: щонайменше 14 загиблих та 440 евакуйованих
фото з відкритих джерел

Нині більш як 440 осіб були змушені покинути свої домівки

На індонезійському острові Сіау у результаті повені загинули щонайменше 14 осіб. Ще четверо осіб досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

Повінь сталася після сильних дощів, що охопили острів вранці 1 січня.

Місцеві органи влади направили 16 рятувальників для пошуку зниклих осіб, також надають допомогу постраждалим. Загалом 18 осіб зазнали поранень, ще понад 400 осіб були евакуйовані в безпечні місця, зокрема до шкіл і церков.

Головні транспортні артерії острова заблоковані камінням, уламками дерев та шаром густого бруду, багато будинків та урядових споруд були зруйновані. Додатково, влада направила екскаватори для розчищення заблокованих шляхів.

Водночас метеорологи попереджають, що країна увійшла у пік вологого сезону. Найбільші ризики підтоплень прогнозують для таких регіонів як Ява, Сулавісі, Малуку, Папуа.

Цьогорічний сезон дощів є особливо інтенсивним, нині ризик повторних повеней залишається критично високим.

Нагадаємо, північна частина Каліфорнії потерпає від найсильнішої за останні два десятиліття повені. Поєднання екстремальних опадів та аномально високих припливів призвело до затоплення автомагістралей, блокування автомобілів та людських жертв. 

Теги: повінь Індонезія смерть

