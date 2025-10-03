Масштабна повінь у Болгарії: є жертви, оголошено евакуацію з курортів

Місцева влада оголосила часткову надзвичайну ситуацію в регіонах

У південно-східній Болгарії, зокрема на чорноморському узбережжі, потужні зливи спричинили масштабні повені, що призвели до значних руйнувань. Найбільше постраждали курортні селища Еленіте, Несебр, Сонячний Берег і Приморсько. Повідомляється про трьох жертв, пише «Главком» з посиланням на АР.

За даними Міністерства внутрішніх справ Болгарії, серед загиблих – двоє рятувальників, які загинули під час виконання обов'язків у Еленіте. Їхні тіла були знайдені під завалами та в затоплених підземних гаражах. Ще одна жертва – чоловік, який потонув у підземному гаражі одного з будинків у Еленіте.

Внаслідок стихії затоплені дороги, готелі, кемпінги та житлові будинки. У місті Несебр підтоплені будівлі до другого поверху, а в Святий Влас зруйновано спортивний комплекс. Вода змила автомобілі та намети в море.

Місцева влада оголосила часткову надзвичайну ситуацію в регіонах Бургас, Монтана та Пернік. Для ліквідації наслідків повені залучено понад 10 пожежних бригад, а також військово-морські сили Болгарії для пошуково-рятувальних операцій.

Метеорологи пов'язують ці екстремальні погодні явища з глобальними змінами клімату, зокрема з підвищенням температури повітря влітку та вересні.

