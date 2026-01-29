Головна Світ Політика
Франція готує нові санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Еммануель Макрон пообіцяв, що тиск на Москву продовжуватиметься
фото: AP

Французький президент пообіцяв, що країна продовжуватиме боротьбу з «тіньовим флотом» РФ

Франція посилюватиме тиск на Росію. Наразі триває робота над новими санкціями на європейському рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французького президента Франції Еммануеля Макрона.

«Франція також залишається рішучою у намірі посилювати тиск на Росію, доки вона відмовлятиметься від миру. Ми працюємо над новими санкціями на європейському рівні і продовжуватимемо наші зусилля з метою перешкоджання діяльності «тіньового флоту», – зазначив Макрон.

Французький президент засудив атаку РФ на пасажирський поїзд у Харківській області, а також інші удари по цивільному населенню та об'єктах енергетичної інфраструктури.

Макрон повідомив, що, за підсумками засідання G7+, співголовою якого була Франція, до України направлять генератори. «Позиція Франції є чіткою: ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб вона могла захищатися і протистояти агресивній війні, яку веде Росія», – наголосив Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Глава держави подякував за слова співчуття через російські удари по цивільних та зокрема обстріл Росією пасажирського потяга на Харківщині. Також Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та російські втрати.

До слова, усередині Європейського Союзу виникло гостре дипломатичне протистояння щодо використання нового кредитного пакету для України обсягом  €90 млрд. Як повідомляє The Telegraph, Франція офіційно виступила проти ініціативи групи з 11 країн, які пропонують дозволити Києву купувати на ці кошти озброєння за межами блоку, зокрема британські далекобійні ракети Storm Shadow.

