«Ганьба»: посол Франції відреагувала на твіт українського політолога про Нотр-Дам



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Український політолог та політтехнолог Тарас Березовець

Політолог Тарас Березовець заявив, що «Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів усього лиш Собор Паризької Богоматері»

Український політолог та політтехнолог Тарас Березовець невдало пожартував у Twitter про зв’язок пожежі у Парижі з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським. На це гостро відреагувала посол Франції Ізабель Дюмон.

«Взагалі, Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів усього лиш Собор Паризької Богоматері. А міг би й Єлисейський палац спалахнути», - написав Березовець.

Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть. — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 апреля 2019 г.

Проте цей «жарт» дуже не сподобався Дюмон.

«Як вам не соромно?! Ганьба», - прокоментувала допис вона. Також посол Франції позначила в соцмережі Міністерство закордонних справ України та особисто главу МЗС Павла Клімкіна, аби вони звернули увагу на скандальну репліку.

Нагадаємо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.

Як відомо, основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Раніше керівник паризьких пожежників розповів, що існує ризик падіння дзвону собору.

Також внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері.