Газ у харківській школі міг розпилити один із учнів — поліція

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Завтра заняття в школі будуть відновлені

Поліція відпрацьовує версію про те, що невідомий газ у школі №3 у Харкові розпилив один з учнів, аби зірвати заняття.

Про це повідомили у прес-служба поліції Харківщини, передає «Інтерфакс-Україна».

«Попередня версія, яку зараз відпрацьовує слідство, - хтось із учнів розпорошив газовий балончик з метою зриву навчального процесу. Завтра заняття в школі будуть відновлені», — повідомили у прес-служба поліції Харківщини.

Як відомо, у Міносвіти готують нові вимоги до шкіл через отруєння газом.

Як повідомляв «Главком», вже не вперше фіксується випадок отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

Нагадаємо, 22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладурозпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

Крім того 22 травня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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