Генпрокуратура завела справи після резонансних заяв щодо Донбасу



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Генпрокурор Юрій Луценко

Луценко зареєстрував в Єдиному реєстрі досудових розслідувань справи за фактом підготовки до фінансування тероризму, підготовки до перешкоджання діяльності ЗСУ, державної зради

Генеральна прокуратура України порушила справи після резонансних заяв щодо Донбасу. Про це Facebook заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Луценко зареєстрував в Єдиному реєстрі досудових розслідувань три справи:

за фактом підготовки до фінансування тероризму;

підготовки до перешкоджання діяльності Збройних сил України;

державної зради.

«Сьогодні я особисто зареєстрував у ЄРДР резонансну справу. За фактом підготовки до фінансування тероризму... Це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями, які захопили українське майно... Ще одна справа за фактом підготовки до перешкоджання діяльності ВСУ та інших формувань. І ще одна справа за фактом державної зради...Це фактові справи. Хочу сказати всім реваншистам і капитулянтам, закон один для всіх», - заявив генпрокурор.

Він також зазначив, що мова йде про заяви представників України в контактній групі в Мінську і людей з «владних кабінетів».

«Сьогодні я з подивом дізнався, що росіяни нібито втратили контроль над терористичними угрупуваннями....Це не так...Ще більше обурення викликає пропозицію представників в контактній групі заборонити вогонь у бік противника. Я зробив так, як рекомендував президент. Подивився на фото двох синів ... і зробив так, як повинен вчинити генеральний прокурор». - сказав Луценко.

Раніше Луценко назвав можливу торгівлю з ОРДЛО фінансуванням тероризму. За його словами, торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької і Луганської області можлива лише при їх реєстрації і сплати податків в Україні.

Як повідомлялось, 5 червня представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО. Зазначимо, Тристороння контактна група по Донбасу в Мінську на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, останній артобстріл на Донбасі президент України Володимир Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками. «Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», - заявив президент.

Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє бійців «Азова», ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.