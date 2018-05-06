Генсек Ради Європи стурбований масовими затриманнями на протестах в РФ

Генсек Ради Європи наголосив що «свобода зборів є фундаментальним правом, захищеним Європейською конвенцією з прав людини»

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив стурбованість масовими затриманнями демонстрантів на акціях протесту в Росії 5 травня. Відповідну заяву Ягланда оприлюднено в неділю. «Мене турбують повідомлення про насильство та масові затримання під час вчорашніх опозиційних демонстрацій у Росії. Мирні демонстранти, які були затримані,



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Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд

Генсек Ради Європи наголосив що «свобода зборів є фундаментальним правом, захищеним Європейською конвенцією з прав людини»

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив стурбованість масовими затриманнями демонстрантів на акціях протесту в Росії 5 травня.

Відповідну заяву Ягланда оприлюднено в неділю.

«Мене турбують повідомлення про насильство та масові затримання під час вчорашніх опозиційних демонстрацій у Росії. Мирні демонстранти, які були затримані, повинні бути звільнені», - заявив Ягланд.

Генсек Ради Європи наголосив що «свобода зборів є фундаментальним правом, захищеним Європейською конвенцією з прав людини».

«На жаль, організатори демонстрацій та влада не змогли погодити місця проведення демонстрацій», - сказав генсек.

Ягланд також запропонував Росії допомогу Ради Європи щодо «вдосконалення законодавства у сфері свободи зібрань».

Як відомо, сьогодні російські суди почали виносити рішення щодо учасників акції «Він нам не цар», яка пройшла 5 травня.

Нагадаємо, Україна рішуче засудила «брутальні напади» поліції на мітингувальників у Росії.

Як повідомлялося, 5 травня в 26 містах Росії затримали майже 1600 ймовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих. Зокрема, у Москві в поліцію потрапив єнот.

Раніше повідомлялося про більш ніж тисячу затриманих учасників акцій протесту.

Примітно, силовики затримували навіть дітей.

Євросоюз і США вже засудили масові затримання в Росії.

Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників.

Також на політика складено адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

Вночі поліція відпустила Навального до засідання суду.

Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікувалося, що акції пройдуть у 90 російських містах.

6 травня у Москві пройшов ще один мітинг проти інавгурації президента РФ Володимира Путіна.

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Джерело: Укрінформ