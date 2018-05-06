Російські суди почали виносити рішення щодо учасників акції «Він нам не цар»
- Сьогодні, 16:27
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Розсилка
Прес-секретарю руху «Весна» Богдану Литвину також присудили штраф на 10 тисяч рублів і 9 діб
Суди в Петербурзі (Росія) почали виносити рішення щодо учасників протестів 5 травня. Як повідомляє російський рух «Весна», сьогодні координатор московської «Весни» Давид Золотов отримав штраф 10 тисяч рублів за участь в несанкціонованому заході.
Прес-секретарю руху Богдану Литвину також присудили штраф на 10 тисяч рублів і 9 діб за непокору поліції.
Ще один активіст «Весни» Олександр Верещагін засуджений до аналогічного штрафу і двох діб арешту за опір поліцейським.
Також заарештований на п'ять діб за рішенням суду прихильник «Весни» Олександр Алхазов.
Активіст Єгор Комаров отримав 10 тисяч рублів штрафу.
Слухання у справах проти інших затриманих тривають.
Нагадаємо, Україна рішуче засудила «брутальні напади» поліції на мітингувальників у Росії.
Як повідомлялося, 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 імовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих.
Раніше повідомлялося про більш ніж тисячу затриманих учасників акцій протесту.
Нагадаємо, адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції складено відносно Олексія Навального, затриманого в ході акції «Він нам не цар» в Москві.
Примітно, силовики затримували навіть дітей.
Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників, повідомляється про потерпілих.
Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікувалося, що акції пройдуть у 90 російських містах.
Джерело: Росбалт