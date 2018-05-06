У Москві пройшла ще одна акція проти інавгурації Путіна

Учасники мітингу принесли з собою плакати і банери з антиурядовими гаслами

У неділю, 6 травня, у Москві пройшов мітинг «Лівого фронту» Сергія Удальцова проти інавгурації президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє «Дождь». За даними МВС РФ, участь в акції взяли 180 осіб. Водночас, організатори запевняють про участь 1000 росіян. На Суворівській площі встановили рамки металошукачів та



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Фото: «Дождь» Учасниця акції протесту

Учасники мітингу принесли з собою плакати і банери з антиурядовими гаслами

У неділю, 6 травня, у Москві пройшов мітинг «Лівого фронту» Сергія Удальцова проти інавгурації президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє «Дождь».

За даними МВС РФ, участь в акції взяли 180 осіб. Водночас, організатори запевняють про участь 1000 росіян.

На Суворівській площі встановили рамки металошукачів та імпровізовану сцену, з якої акцію відкрили невеликим музичним концертом. Уздовж Суворовської площі встановили металеві огорожі.

Учасники мітингу принесли з собою плакати і банери з антиурядовими гаслами.

На акції обговорили інавгурацію президента, яка запланована на 7 травня, а також формування нового складу уряду та березневі вибори. Окрім цього, озвучили вимоги до зміни виборчого законодавства та торкнулися теми подій 6 травня 2012 року на Болотній площі.

Як відомо, сьогодні російські суди почали виносити рішення щодо учасників акції «Він нам не цар», яка пройшла 5 травня.

Нагадаємо, Україна рішуче засудила «брутальні напади» поліції на мітингувальників у Росії.

Як повідомлялося, 5 травня в 26 містах Росії затримали майже 1600 ймовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих. Зокрема, у Москві в поліцію потрапив єнот.

Раніше повідомлялося про більш ніж тисячу затриманих учасників акцій протесту.

Примітно, силовики затримували навіть дітей.

Євросоюз і США вже засудили масові затримання в Росії.

Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників.

Також на політика складено адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

Вночі поліція відпустила Навального до засідання суду.

Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікувалося, що акції пройдуть у 90 російських містах.

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